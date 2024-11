Manuál rodičům: Sebepoškozování signalizuje utrpení. S dětmi mluvte klidně

Část 1/7

Je to smutný fenomén doby: úzkostné děti sahají čím dál častěji k jehlám či žiletkám, způsobují si rány a jizvy, aby fyzickou bolestí přehlušily tu duševní. Sebepoškozováním trpí celosvětově až pětina mladistvých od jedenácti do jednadvaceti let. Je to trend mít jizvy? Uvažuje takové dítě o sebevraždě? Jak poznám hned na začátku, že se něco děje? A jak s dítětem, které si ubližuje, komunikovat?

S psycholožkou, terapeutkou a zakladatelkou centra AdiCare Marií Funke jsme sestavili přehledný manuál, který toto chování vysvětluje. Rodičům navíc může poskytnout návod, jak dětem, které se sebepoškozují, správně a co nejefektivněji pomoci.

Co sebepoškozování znamená?

Skloňuje se ve všech pádech, ale co to vlastně sebepoškozování je? „Jedná se o vědomou, opakovanou agresi vůči sobě samému, a to bez úmyslu si způsobit smrt. Rozlišujeme autoagresi, která je společensky tolerovaná – jako jsou například. opakované estetické zákroky, tetování, jizvení (skarifikace) apod. A autoagresi patologickou, která souvisí s nějakou duševní poruchou,“ vysvětlila odbornice.

Hlavním tématem dnešní doby není patologické stereotypní poškozování související s nějakou poruchou nebo například mentální retardací, ale impulzivní jednání mladistvých. „Tento typ sebepoškozování je bohužel nejrozšířenější a jeho výskyt poměrně dramaticky narůstá,“ dodala Marie Funke.

Je sebepoškozování diagnóza?

„Impulzivní sebepoškozování (automutilace) nepředstavuje žádnou samostatnou diagnózu, jedná se spíše o projev závažného duševního utrpení,“ vysvětlila psycholožka.

Autoagrese dítěte nebo dospívajícího je pak jeho naučenou strategií, pomocí které své stavy překonává a nachází úlevu. Někdy je totiž fyzická bolest snesitelnější než ta duševní.

„Věc je ale složitější. Opakované způsobení bolesti zapříčiní u člověka i určité neurochemické změny v mozku, které podobně jako některé psychotropní látky ovlivňují hladinu dopaminu i endorfinu. Tím prožívané nesnesitelné emoce laicky řečeno tlumí. Na sebepoškozování se proto z neurobiologického hlediska můžeme dívat i jako na závislostní chování,“ dodala odbornice.