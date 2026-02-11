Nejspíš jste to už zažili – chvíle, kdy máte pocit, že se od sebe vzdalujete, aniž byste věděli proč. Že se ztrácíte a přestáváte rozumět sobě i druhým. Ticho, které dříve bylo klidné, vás začíná tížit a ozývat se stále hlasitěji.
To proto, že jste se přestali slyšet. Přestali jste věnovat pozornost zdánlivým maličkostem, které rozhodují o blízkosti. V podobných momentech často pomůžou drobné změny v tom, jak se k sobě nebo druhým chováte.
Nevíte, odkud začít? Máme pro vás dvacet tipů jako inspiraci – vyberte si takové, které ve vás nejvíc rezonují. Nejedná se o žádný manuál, ale připomenutí toho, co sami dobře znáte, jenom jste na to zapomněli…
Začněte u laskavosti k sobě.