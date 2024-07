Bolesti zad, vadné vztahy i podceňování. Varovné příznaky sebenenávisti

Nemusíme to vidět na první pohled, nemusí to být nijak dramatické, prostě se necítíme sami se sebou moc dobře. Možná jsme rýpaví, pohrdaví, unavení a uniká nám smysl našeho života. Sebenenávist nebývá něčím, co volíme dobrovolně, byť ji někdy nevědomky přiživujeme. A mnohdy vůbec netušíme, že se v nás něco takového vůbec odehrává.