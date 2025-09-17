Sociolog Erving Goffman ve své knize Prezentace já v každodenním životě popsal život jako představení. Lidské chování a naše každodenní interakce mají divadelní charakter, protože od chvíle, kdy se ráno probudíme, až do večera, kdy jdeme spát, předvádíme se v sociálních situacích.
Hrajeme a přizpůsobujeme své role podle toho, kdo je přítomen, podle našeho společenského postavení a podle toho, co od dané situace chceme; dokonale to vystihuje slavná věta ze Shakespeara: „Celý svět je jeviště a všichni muži a ženy jsou jen herci.“
Jenže ženy hrají i v jednadvacátém století a navzdory veškeré emancipaci více, než je jim příjemné. Usmívat se, i když se vám nechce. Omlouvat se za něco, co jste neudělala. Neříkat svůj názor, jen abyste zůstala oblíbená. Poznáváte se? Pokud jste žena, je dost pravděpodobné, že něco z toho uděláte minimálně jednou za týden.
Sedávej panenko v koutě…
Podle nového výzkumu vzdělávací společnosti Good Shout přiznává 50 % respondentek, že si nechávají pro sebe své názory, aby působily sympatičtěji, a 43 % zlehčuje své úspěchy, aby nenaštvaly ostatní. Přibližně třetina se více usmívá, i když se necítí v pohodě, jen aby působily jako „ty milé“.
Celkově pak 56 % žen cítí tlak na to, aby zůstaly za všech okolností oblíbené, zatímco u mužů je to jen 36 %. Být oblíbené je podle studie pro ženy důležitější než být bohaté, vlivné, vtipné nebo mocné.
Téměř dvě třetiny respondentek uvedly, že být oblíbená je „základní součástí jejich osobnosti“. Report se dále podrobně věnuje tomu, co nazývá „práce na oblíbenosti“ – tedy emocionální a mentální gymnastice, kterou ženy každý den podstupují, aby působily přijatelně a nikoho nepopudily a neodradily.
Hlavně nikoho nenaštvat
Výzkum mezi tisícovkou pracujících ve Velké Británii ukázal, že ženy mění své chování nebo způsob vyjadřování dvakrát častěji než muži, aby vyhověly ostatním. 35 % žen se snaží usmívat více, než je jim přirozené jen proto, aby působily oblíbeně. A je to vyčerpávající. Navíc, téměř třetina (30 %) se obává, že budou vnímány jako „příliš sebevědomé“.
Zpráva se odkazuje také na výzkum společnosti Textio, podle kterého bylo 56 % žen v hodnoticích pohovorech označeno za „nepříjemné“ nebo „nesympatické“, zatímco u mužů to bylo jen 17 %. Navíc ženy jsou sedmkrát náchylnější než muži k tomu, aby si takovou zpětnou vazbu internalizovaly a nesly si ji životem dál.
Jazyk formuje sebehodnotu
Jak říká ředitelka společnosti Good Shout Amy Keanová: „Být milá bylo po léta používáno jako nástroj, kterým nás bylo možné bít.“ Report dále rozebírá konkrétní projevy toho, jak ženy přizpůsobují své vyjadřování, aby působily méně tvrdě nebo konfrontačně.
Ženy mnohem častěji než muži zjemňují svá vyjádření pomocí ústupků a omluv:
- „Možná se mýlím, ale…“ (používá 35 % žen vs. 21 % mužů)
- „Dává to smysl?“ (38 % vs. 20 %)
- „Promiň, jen rychle…“ (40 % vs. 23 %)
- „Je to hloupá otázka?“ (34 % vs. 20 %)
Zlepšuje se to s věkem?
Do jisté míry ano. Zatímco 62 % žen ve věku 18–24 let uvedlo, že je pro ně důležité nebo velmi důležité být oblíbené, ve věkové skupině 45–54 let už to bylo jen 47 %.
A mezi ženami v kategorii nad 65 let téměř polovina tvrdí, že by neměnily své chování jen proto, aby se zalíbily. Dá se říct, že vstupují do životní etapy „už mi je to fuk.“
Řešením ale není čekat desítky let, než budeme mít všechno tzv. na salámu. Takže otázka zní: Můžeme to trochu urychlit? Protože zdaleka nejde jen o jazyk. Jde o ztracené nápady, promarněné příležitosti k povýšení a nenápadné oslabování sebevědomí.
Tlak na to, abychom se snažily být oblíbené, je jen další neplacená a neuznaná práce, kterou ženy každý den odvádějí. Není už čas konečně změnit kulturu, která ženy trestá za přímost a naopak odměňuje za předstíranou sladkost a vstřícnost?