Hrnek kafe, pyžamo, špunty. V transu píšu i pět hodin, říká režisérka Parkanová

Vzpomenete si, kdy naposledy jste dala slovo?

Slíbila jsem manželovi, že jakmile dotočím Světýlka (nejnovější film autorky – pozn. red.), tak si vezmu na starost obě naše fenky, ovčačku a basetku. Natáčela jsem něco přes měsíc a předtím jsem byla na filmovém festivalu v Karlových Varech. On sice také pracoval, ale musel se o ně kompletně starat. Takže odjíždím na chalupu a přebírám otěže, aby si mohl ulevit.

A jak jste na tom s pořekadlem slibem nezarmoutíš?

Neoslovuje mě, neuvědomělý slib může zarmoutit. Když se s někým na něčem domluvím, trvám na tom a považuji za problém, pokud daná věc nedojde naplnění. Dokážu pochopit mnoho lidských slabostí, ale na sliby, které dávám já a které jsou dány mně, jsem poněkud přecitlivělá. Nikoliv ve smyslu, že se za každou cenu musí dodržet a nejede přes to vlak, ale ve smyslu toho, aby si lidé byli vědomi, že ten slib dali. A pokud ho nemůžou pod vlivem okolností dodržet, tak to mají říct. Věci se proměňují a je třeba to reflektovat.