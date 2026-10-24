Jako by zastavila čas. Ten věk by jí jistě nikdo nehádal. Na to, kolik jí je, vypadá skvěle. Působí mladší, než je. V šedesáti vypadá na čtyřicet. V padesáti vypadá na třicet. Ve čtyřiceti vypadá na dvacet.
Podobné titulky se na nás valí ze všech stran. Objevují se u zpráv o známých osobnostech, často se využívají u textů a obrázků týkajících se takzvaných proměn, tedy případů, kdy se člověk obrátí na odborníky, protože se necítí být dostatečně hezký a svěží. Žádost o takovou proměnu zpravidla začíná slovy: Chtěla bych trochu omladit. A nejčastější věta u kadeřníků, kteří nabízejí nějakou větší či menší změnu účesu: To vás omladí.
Pokud jednou budou historikové hledat výstižný název pro tuto dobu, možná zvolí výraz doba srovnávací.