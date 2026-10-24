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Naši prarodiče to měli jednodušší. Proč nás fotky celebrit nutí o sobě pochybovat

Scarlett Wilková
  17:00

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Zvětši tu fotku, ať vidíme vrásky. Ukaž, má celulitidu? Hm, na svůj věk vypadá dobře. Ty roky by jí nikdo nehádal... Porovnávání podle data narození se stalo součástí našich životů. | foto: Midjourney Bot / Ilustrace

Zvětši tu fotku, ať vidíme vrásky. Ukaž, má celulitidu? Hm, na svůj věk vypadá dobře. Ty roky by jí nikdo nehádal... Porovnávání podle data narození se stalo součástí našich životů. Neměly by se zmínky o věku úředně zakázat? Mají to muži v tlaku na krásu jednodušší než ženy? A když předstíráme věčné mládí, neměli bychom v pětašedesáti odmítat důchod?

Jako by zastavila čas. Ten věk by jí jistě nikdo nehádal. Na to, kolik jí je, vypadá skvěle. Působí mladší, než je. V šedesáti vypadá na čtyřicet. V padesáti vypadá na třicet. Ve čtyřiceti vypadá na dvacet.

Podobné titulky se na nás valí ze všech stran. Objevují se u zpráv o známých osobnostech, často se využívají u textů a obrázků týkajících se takzvaných proměn, tedy případů, kdy se člověk obrátí na odborníky, protože se necítí být dostatečně hezký a svěží. Žádost o takovou proměnu zpravidla začíná slovy: Chtěla bych trochu omladit. A nejčastější věta u kadeřníků, kteří nabízejí nějakou větší či menší změnu účesu: To vás omladí.

Pokud jednou budou historikové hledat výstižný název pro tuto dobu, možná zvolí výraz doba srovnávací.

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