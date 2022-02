Přinášíme ženám klid. Tchyně se snachou mají v plánu dobýt Evropu

Značka Sayu je rodinný podnik. Ani jedna z vás se tohoto propojení nebála? Neměly jste strach, že byste si tím mohly ve finále pošramotit vztahy?

Jana Mohlová (48): Vůbec jsem to předem neřešila, nemám takovou povahu, věci vidím vždy spíše pozitivně. Majda mě hned napadla jako někdo, kdo by mi mohl v podnikání vyhovovat jako parťák a pomoci s výrobou střihů. Máme podobný vkus a nároky. Jsme obě orientované na minimalizmus, kvalitu, čistý design.

Majda Gucfová (24): Mě to také předem vůbec nenapadlo. Člověk se nesmí bát udělat kroky odvážným směrem. A ani jedna z nás není ten typ povahy, která už dopředu predikuje špatné vyústění.

Emoce je někdy těžké vynechat, třeba v situaci, kdy jsme pracovně přetížené a do toho přijde menstruace. Jana Mohlová