Moje energie je silná. Někoho bavím, někoho vůbec, říká známá saxofonistka

Před sedmi lety jste se vydala do Asie za sebepoznáním. Na to, kdo jste a co chcete, byste doma nepřišla?

Když chcete najít sebe sama, je podle mě ten nejlepší způsob a zkratka prostě odjet pryč. Člověk má možnost podívat se na svůj život z větší dálky. Začnou se mu ukazovat věci, které – když je uvnitř – nevidí. Zpětně je mi trochu líto, že jsem nezačala cestovat mnohem dřív. Na druhou stranu to zase ukazuje, že nikdy není pozdě začít. Některé ženy mi říkají, jak moc touží odjet... Ale mají strach. Třeba kvůli tomu, že pořádně neumějí jazyky. Na to odpovídám, že nemusejí hned odletět na Borneo. Stačí jedna noc někde dál od domova u nás v Česku. A vydat se tam třeba vlakem. I to člověku hodně dá. Už jen to, že zvládne něco, co běžně neřeší, ho dokáže posunout. A může zjistit, kdo vlastně je.

Funguje, co říká kvantová fyzika, totiž že myšlení je to první. Až potom následuje hmota.