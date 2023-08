Osm druhů věcí, které vám berou energii. Vyškrtněte je ze šatníku

Stalo se vám už někdy, že jste si vzali na sebe šaty, tričko, kalhoty či sukni, a přestože šlo o pěkný kousek oblečení, necítili jste se v něm dobře? Na vině nemusel být jenom střih, vzor nebo barva svršku, ale něco zvláštního... Něco, co látka přichycená na vaše tělo vyzařovala a vám to nebylo po chuti.

Co to bylo? Kdo ví. Podle ezoteriků však každá věc vysílá určitou energii, která může člověka posilovat, nabíjet, ale také vysávat. Proto využijte tuto příležitost a udělejte si malou revizi šatníku. A co byste z něj měli bez pardonu vyřadit?

Oblečení po někom

Darovaný kabát po kamarádce? Nebo levné úlovky ze „sekáče“? Z pohledu peněženky je poděděná či levně nakoupená móda skvělý počin. Jenže ono to není tak jednoduché. Věci po někom mají totiž i energii původního majitele, která se nevypere v žádné pračce. Pokud byl dotyčný nemocný, může se tato skutečnost odrazit i na vašem zdravotním stavu. Totéž platí, když měl původní majitel nějaké partnerské problémy, hádky doma, deprese nebo jiné těžkosti. Textil patří mezi materiály, které energii velice rychle absorbují a přenášejí ji dál.

S tím má svou zkušenost i čtyřicetiletá Světlana z Prahy, která dědila oblečení po kamarádce. „Všechno bylo v pohodě, až na jednu halenku. Na pohled byla hezká a slušela mi. Ale pokaždé, když jsem si ji vzala na sebe, padla na mě hrozná tíseň. Jednou jsem se o tom zmínila kámošce a ona řekla, že zrovna v téhle halence se rozváděla,“ kroutí hlavou sympatická blondýnka, která se nakonec problémového svršku zbavila.