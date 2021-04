Cena není hlavním měřítkem kvality, tvrdí degustátorka čokolády

Jaká byla vaše cesta k práci degustátorky čokolády?

Čokoláda je něco, co mám ráda odjakživa. Ještě před několika lety jsem ale netušila, jak zajímavý může svět kvalitní čokolády být, a vlastně ani to, že existuje. Stačila mi tabulka ze samoobsluhy. Teď už si ji nedám. V roce 2012 jsem díky nové práci objevila svět kakaa a kvalitních bean to bar a tree to bar čokolád (od bobu a od stromu po tabulku – proces výroby je od začátku do konce v rukou čokoládovny, pozn. red.). Bylo to jako otevřít Pandořinu skříňku, ale v dobrém slova smyslu. Asi po třech letech studia a ochutnávání jsem se rozhodla, že zkusím „čokoládové zkoušky“ na International Institut of Chocolate and Cacao Tasting, a uspěla jsem. Což mne posunulo dál a naučila jsem se o čokoládě spoustu dalších věcí. A pořád je co objevovat.