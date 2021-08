Do scénářů fušuju od Ordinace, do Matek jsem promítla sebe, říká Nováková

Netajíte se tím, že jste měla divokou pubertu a často nepřišla domů. Dokážete si představit, že by se podobně choval váš syn?

Zatím si to asi představit nedokážu, protože mu je pět let a většinou udělá, co řeknu. Ale obohacená vlastní zkušeností se ho budu snažit vychovat tak, aby se domů vracel v hodinu nebo den, který si domluvíme.

Jaká jste matka?

Bezmezně milující, lásku neustále vyznávající, zdravě rozmazlující. Když je potřeba, tak přísná a nekompromisní, ale hlavně diskutující a vysvětlující kamarádka.