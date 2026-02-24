Je považována za jednu z nejúspěšnějších hollywoodských hereček latinskoamerického původu, Magazín Time ji roku 2023 zařadil na seznam stovky nejvlivnějších lidí světa. Opakovaně se objevuje v rolích svérázných přitažlivých žen. Byla covergirl severoamerických mutací Elle, Variety, britské Vogue a ještě v 58 letech i Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Vystřízlivění na sebe nenechalo dlouho čekat. Latinskoamerické herečky byly tou dobou v Hollywoodu obsazovány povětšinou do rolí služebných či prostitutek.