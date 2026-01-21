1. Platí právníkům za zpracování emocí
Britská rozvodová koučka, mentorka a terapeutka Rachanaa Tulsyanová říká, že jednou z nejdražších chyb, které ženy při rozvodu dělají, je snaha využívat svého právníka jako terapeuta. Pod tlakem bolesti, frustrace nebo šoku mu svěřují své emoce místo toho, aby kladly praktické otázky, na kterých záleží.
Právníci si ale účtují čas, ne emoční podporu. Pokud u nich ženy ventilují, kdo měl v manželství pravdu nebo kdo komu ublížil, účty rostou, ale právní postup se nikam neposunuje. Úkolem právníka je vést vaši rozvodovou strategii, ne konejšit vaši zkroušenou duši.
Co pomáhá: Vybudujte si síť emoční podpory jinde – obraťte se na terapeuta, přátele, podpůrné skupiny a na schůzky s právníkem přicházejte s plánem a seznamem konkrétních otázek.