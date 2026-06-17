Jako blesk z čistého nebe
Tento scénář se stále častěji odehrává v domácnostech po celém vyspělém světě. Místo aby ženy ve středním věku dál mlčely a smiřovaly se s nespokojeností, uvědomují si, že život jim může nabídnout víc než soužití s mrzutým nebo sebestředným manželem, a rozhodnou se od něj odejít.
Zatímco dříve rozvody častěji iniciovali muži – typicky v rámci stereotypně chápané krize středního věku, kdy odcházeli za mladší partnerkou – dnes jsou to ženy, které podávají žádost o rozvod častěji než muži, a to zejména ve středním věku.
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A stále častěji jejich spokojení manželé toto rozhodnutí vnímají jako blesk z čistého nebe. Byli totiž přesvědčeni, že v jejich vztahu je vše v pořádku a že život běží dál bez větších problémů.
Tento fenomén se stal tak častým, že pro něj dokonce existuje termín: walkaway wife, tedy manželka, která se rozhodla odejít. Poprvé ho použila v roce 2008 terapeutka Michelle Weiner-Davisová ve svém článku pro magazín Psychology Today a od té doby se skloňuje stále častěji.
Podle deníku The Independent to potvrzuje i zpráva platformy pro lidi ve středním věku NOON. Ta říká, že téměř polovina všech rozvodů je dnes iniciována ženami ve středním věku. Mnoho z nich zároveň uvedlo, že po rozvodu pociťují větší spokojenost.