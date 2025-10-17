Porozvodový restart. Jak si začít s novým partnerem, abyste ho přijala vy i rodina

Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Martina Procházková
Zklamání, zrada, frustrace, lítost a deprese. Jak se pustit do nového vztahu, když ten poslední skončil takovou směsicí pocitů? Seznámit se a začít vztah po rozvodu nemusí být složité, shodují se odbornice. Naprosto zásadní však bude načasování. A také to, zda člověk na sobě odvedl po rozvodu nějaký kus práce a minulost si vyřešil. Jen tak neskočí rovnýma nohama do dalšího maléru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Několik reálných situací: Lenka zůstala dlouho sama a dlouho po rozvodu řešila situaci mezi sebou a expartnerem a mezi expartnerem a dětmi. Teprve když měla pocit, že má hotovo, dokázala si připustit, že chce zažít ještě další vztah. Partnera si našla po osmi letech.

To Petra se toho nebála a vztahy si hledala ještě před rozvodovým řízením. Sama prakticky nezůstala ani měsíc v kuse. Nyní je v dalším vztahu též s rozvedeným mužem a tvrdí, že je šťastná.

Markéta se z rozvodu otřepala až po několika letech, náročný toxický vztah ji zavřel a nedokázala k sobě dalšího partnera pustit na nic většího než na občasné výlety a sex. Rozvod má uzavřen, odvedla na sobě kus práce, ale do hlubokých vztahů se stále nehrne. Po letech zjistila, že vlastně necítí potřebu žít v páru…

Který z příběhů jede po správné trase?

Pokud děti máme, vždy nám budou do nového vztahu nějak vstupovat a je pravdou, že pro některé protějšky to není to pravé ořechové, děti nechtějí a nechtějí zkusit soužít s dětmi potenciálního partnera.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek,...

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou

Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už...

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Když je objevena, bývá už mnohdy pozdě. Rakovina slinivky patří mezi nejnebezpečnější typy nádorů. Kvůli svému anatomickému uložení totiž bývá diagnostikována až ve značně pokročilém stadiu, navíc...

Udělala jsem detox šatníku. Je to zvláštní pocit, říká Lucie Vondráčková

Má ráda velké kabely a bokové džíny. Spíš než v butiku ale herečku a zpěvačku Lucii Vondráčkovou potkáte v obchodě s nábytkem. Při nákupech se prý rozhoduje celkem rychle a má slabost pro kousky,...

Podzimní móda. Zkuste trojici outfitů v odstínu spadaného listí

Rády říkáme, že podzimní počasí je rozmarné. A je to pravda! Buďme rozmarné i my – při rozhodování, co na sebe.

17. října 2025

Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ

Ruce jsou naší vizitkou a často za nás promlouvají dřív, než to stihneme my. Poradíme vám, co dělat, aby stále vypadaly hezky.

17. října 2025

Úzkost dokáže paralyzovat. Rady, jak si pomoci a kdy už jít raději k lékaři

Srdce buší, dech se krátí a hlavou běží ty nejhorší scénáře. Může jít o panickou ataku, která dokáže tělo i mysl zcela ochromit. Jak si s tímto problémem poradit a kdy vyhledat pomoc?

17. října 2025

Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě

Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou...

17. října 2025

Porozvodový restart. Jak si začít s novým partnerem, abyste ho přijala vy i rodina

Premium

Zklamání, zrada, frustrace, lítost a deprese. Jak se pustit do nového vztahu, když ten poslední skončil takovou směsicí pocitů? Seznámit se a začít vztah po rozvodu nemusí být složité, shodují se...

17. října 2025

KVÍZ: 30 historických zajímavostí: Stalo se to, nebo jsme vás nachytali?

Víte, kdo objevil Ameriku, jak dopadly manželky Jindřicha VIII. nebo jak to bylo s Enigmou? Tento kvíz plný historických zajímavostí vás provede staletími lidských dějin – od antického Říma přes...

vydáno 17. října 2025

Šátečky s makovou náplní

Šátečky s makovou náplní
Recept

Střední

45 min

Šátečky jsou měkké a plné lahodné makové náplně, která se skvěle doplňuje s jemným těstem.

Kdy plivat na růže, dát sirky na záchod a sodu do bot, líčí sběratelka babských rad

Premium

Po ránu užívá skořici, a když je ouvej, máchá si nohy v ledové vodě. Původně chtěla hrát divadlo, nakonec jí ale učaroval rozhlas. V brněnském vysílání deset let moderovala pořad nazvaný Babské rady....

16. října 2025

Nevypadat jako květináč. Při volbě šperků zohledněte svou fyziologii, radí šperkařka

Premium

Líbí se vám originální prsten nebo nevšední náušnice a říkáte si, jak vlastně vznikají? Do svého ateliéru nás nechala nahlédnout umělecká šperkařka a výtvarnice Jessika Hoffmeister, která pochází...

16. října 2025

Slavné ženy, které začínaly jako královny krásy a dnes vládnou showbyznysu

Dnes tyto slavné dámy známe jako herečky, zpěvačky či moderátorky. V minulosti se proslavily nejprve díky své vzhledu. Některé soutěže krásy vyhrály, jiným unikla výhra jen o fous. V každém případě...

16. října 2025  11:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zrzavá, nebo blond? Kardashianová představila tanga s ochlupením

Podnikatelka Kim Kardashianová v minulosti módní svět mnohokrát šokovala nejen svými outfity, ale i kousky oblečení, které sama navrhla. Nedávno to byla podprsenka s bradavkami a nyní ukazuje...

16. října 2025  7:33

Jak získat obří charisma? Dívejte se do očí a snižte hlas

Někdo ho má na rozdávání, další jím zrovna nepřekypuje. Krása je na první dobrou důležitá, charisma ale hraje prim. Chtěla byste oslnit? Být opravdu vnímána jako ta záhadná a okouzlující žena? máme...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.