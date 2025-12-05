Novela zrychlí nesporné rozvody a uvolní ruce OSPODu, míní právnička

Martina Procházková
Podcast
Rozvody, péče o děti i výše alimentů. Toho všeho se už brzy dotkne novela občanského zákoníku, která nabývá účinnost prvního ledna příštího roku. Co skutečně přinese do rozvodového řízení a bude s ní rozvod rychlejší a jednodušší? „Značně se urychlí a procesně ulehčí zejména takzvaný nesporný rozvod, mluvíme i o řádu měsíců,“ uvedla v podcastu NA KAFI právnička z neziskové organizace Aperio Tereza Patočková.

Od ledna příštího roku čeká rodiče v rozvodovém řízení řada změn. Jak konkrétně se propíšou do životů rozvedených rodin a mají se rodiče, které čeká soud, bát?

„Novela se týká občanského zákoníku a změn je hned několik. Zakazuje tělesné trestání dětí, dále dochází k reformě rozvodů, kde je hlavní změnou spojení opatrovnického řízení se samotným rozvodem a dochází i k úpravě péče o děti, kdy mizejí pojmy jako střídavá a výlučná péče,“ shrnula na začátku Tereza Patočková z neziskové organizace Aperio, která byla hostem podcastu NA KAFI.

Ženský svět do uší

Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá…

Redaktorka Martina Procházková moderuje nový podcast Ony Dnes: Na Kafi

V podcastu řešíme právní změny v občanském zákoníku, které budí v řadě rodičů nejistotu a rozpaky. Především pojmy jako střídavá a výlučná péče, které nově z českého zákona mizejí, děsí rodiče tím, že se změní jejich pravomoci a že nastanou tahanice o děti.

„Sociální sítě se hemží diskusemi plnými děsivých scénářů, které by mohly po prvním lednu nastat. Tady je na místě uklidnit rodiče, že pokud v tuto chvíli mají pravomocné rozhodnutí, které svěřuje dítě do péče jednoho z rodičů, do střídavé péče či do společné péče, vše zůstává nastaveno, jak je a vše platí. A jen v případě, že dojde ke změně poměrů a bude se u soudu znovu rozhodovat, tak se bude rozhodovat podle nových pravidel,“ ujistila právnička.

Změny v zákoně nejsou podle ní tak razantní, jak se mohou na první pohled zdát, často jde o změny v názvosloví. „Nemyslím si, že by ta nová právní úprava byla špatná a že by se tedy rodiče měli bát v souvislosti s ní do budoucna u soudu cokoli řešit,“ dodala Tereza Patočková.

Jako velký posun v českém právu vidí do budoucna zjednodušení rozvodů, u kterých jsou rodiče schopní dohodnout se na péči o děti, na bytové situaci a vypořádání společného jmění.

„Pro tento typ rozvodu nám novela zavádí nový termín: bude to takzvaný smluvený rozvod a i zde nebude muset být řešeno zvlášť opatrovnické řízení, děti nebudou muset být povinně zastoupeny OSPODem (Orgán sociálně právní ochrany dětí – pozn. redakce), to řízení bude méně formální a jednodušší. Podle současné právní úpravy totiž rodiče, kteří byli na všem domluvení, dost dobře nechápali, proč musejí kvůli jedné záležitosti k soudu dvakrát. To teď zmizí,“ vysvětlila právnička v podcastu NA KAFI.

Aperio

  • Nezisková organizace a poradna pro rodiče vznikla v roce 2001.
  • Poskytuje bezplatné právní a psychologické poradenství, vzdělávací programy a podpůrné akce pro rodiče v různých životních fázích, například pro nastávající rodiče, rodiče v rozvodu nebo ty, kteří se potýkají s náročnými situacemi.
  • Cílem je posílit kompetence rodičů, hájit jejich práva a zlepšit jejich postavení ve společnosti.

Podle ní tak novela uvolní soudům i úředníkům ruce pro věnování se těm problematičtějším případům. „A OSPOD již nebude muset povinně asistovat u smluvených rozvodů, bude mít více času na problematičtější případy, kterého se mu teď nedostává. Vnímám to jako první krok správným směrem,“ dodala.

Výlučná péče už existovat nebude

Z novely zcela vymizejí pojmy, jako je střídavá či výlučná péče. „Vidím to jako pozitivní krok, protože často tyto pojmy fungovaly jako nálepky a často se nebojovalo o faktický stav péče o děti, ale o jakési onálepkování. Rodiče třeba nesouhlasili s pojmem střídavá péče, ale zároveň pak neměli nic proti tomu, kdy děti byly v péči matky s tím, že otec měl soudně daný styk s dětmi po dobu tří dnů v týdnu. Přitom mezi tímto a nerovnoměrnou střídavou péčí vlastně z hlediska péče žádný rozdíl není,“ uvedla Tereza Patočková.

Hostem podcastu NA KAFI byla právnička společnosti Aperio Tereza Patočková (vlevo).
Hostem podcastu NA KAFI byla právnička společnosti Aperio Tereza Patočková.
Hostem podcastu NA KAFI byla právnička společnosti Aperio Tereza Patočková.
Hostem podcastu NA KAFI byla právnička společnosti Aperio Tereza Patočková.
6 fotografií

Změní se výživné?

S právničkou Terezou Patočkovou přišla v podcastu řeč i na časté obavy pečujících rodičů, že platit výživné již nebude povinné, protože neplacení nebude trestné.

„Povinnost vyživovat dítě má každý rodič od narození do doby, kdy je schopno samo se živit. Výživné je řešeno zvlášť a se změnou trestního zákoníku nesouvisí,“ uklidnila právnička.

Podle ní vymizení těchto pojmů v mnohých případech předejde konfliktům.

„Novela vychází z toho, že oba rodiče mají rodičovskou odpovědnost, čili jakýsi balíček práv a povinností vztahujících se k dítěti, který vzniká narozením dítěte a trvá do jeho zletilosti. A právě ta skutečnost, kdy jeden z rodičů měl povinnost péče a druhý ‚jen právo styku‘, vedla k tomu, že jeden z rodičů měl za to, že má větší pravomoci. Také se řešilo to, zda je povinnost pečovat a pouze právo stýkat se,... zkrátka nebylo to zcela jasné. Ta novela tedy zpřesňuje, co všechno do té rodičovské odpovědnosti patří a jak se bude nadále dělit.“

Novinky v zákoně samozřejmě nejsou samospásné a až praxe ukáže, jak se s nimi popasují obzvláště sporné rozvody, kde se jeden z rodičů snaží manipulovat děti či situace. I na takové případy však zákon nově myslí....

Jak se novela dotkne úpravy poměrů k dětem po rozvodu? Změní se nějak výpočet výše výživného a co znamená, že nově zohlední blízkou budoucnost? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s právničkou neziskové organizace Aperio Terezou Patočkovou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady

Sydney přezdívají novodobá Marilyn Monroe.

Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...

Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat

Návrhářka svými modely ráda šokovala.

Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...

Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře

Klára Novopacká otevřeně mluví o období studií na taneční konzervatoři v Praze....

Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

Masáž prstů: zkuste opomíjenou, ale účinnou relaxaci pro celé tělo

Masáž rukou dopřeje pokožce potřebnou výživu a péči. (Ilustrační snímek)

Všimli jste si, že si někdy lidé nevědomky mnou prsty? Není to náhoda, instinktivně stimulují citlivé body spojené s jednotlivými orgány našeho těla. Pokud se je naučíte rozpoznávat, máte vyhráno.

5. prosince 2025

Umělé světlo škodí spánku i srdci. Pro zdravý život je nutná absolutní tma

ilustrační snímek

Spaní v tmavé místnosti je základním principem spánkové hygieny – a teď pro to existuje další dobrý důvod. Američtí vědci zkoumali souvislost mezi tím, kolik světla nás v noci obklopuje, a rizikem...

5. prosince 2025

Jak na osobitý styl? Jednotlivé kousky spolu kombinujte chytře

Výrazné prvky, které rozčísnou barevnou neutrálnost, jsou v tomto případě hned...

Pro svět módy a kosmetiky je příznačná rozmanitost. Nevládnou zde jasně daná pravidla, ale styl. A ten je třeba najít. Vhodné kombinování vám k tomu dopomůže.

5. prosince 2025

Novela zrychlí nesporné rozvody a uvolní ruce OSPODu, míní právnička

Hostem podcastu NA KAFI byla právnička společnosti Aperio Tereza Patočková.

Rozvody, péče o děti i výše alimentů. Toho všeho se už brzy dotkne novela občanského zákoníku, která nabývá účinnost prvního ledna příštího roku. Co skutečně přinese do rozvodového řízení a bude s ní...

5. prosince 2025

KVÍZ: Co víte o Mikuláši? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu

Mikuláš zavítal i do Liberce. (5. prosince 2023)

Oslavy v předvečer svátku svatého Mikuláše se v českých zemích konají už do 14. století. Svatý Mikuláš byl lidumil, patron především dětí a panen. Právě on je 5. prosince v podvečer pro děti ten...

vydáno 5. prosince 2025

Makové hvězdičky

Makové hvězdičky
Recept

Střední

45 min

Toto vánoční cukroví bude vypadat na talíři božsky.

Skrývaná tajemství jsou častou příčinou atak. Zabít může i radost, říká lékařka

Premium
Soňa Juricová

Pohled na zdraví a nemoci z hlediska psychosomatiky je poměrně jasný: Zdrojem našich obtíží je v první řadě psychika. Jak zásadně stav mysli a emoce ovlivňují stav našeho těla a jeho choroby,...

4. prosince 2025

I ženy vyššího věku milují sex, říká nejznámější milenka Velké Británie

„Nebudu se zahalovat jen kvůli věku. Lidé mají pocit, že starší ženy nemají...

Je jí sedmapadesát, ale už je babičkou a zároveň je považována za nejznámější milenkou Velké Británie. Gweneth Lee chce světu dokázat, že i ženy blížící se šedesátce stojí za hřích. „Každá žena si...

4. prosince 2025  9:17

Proč Mikuláš s čertem nechodí na Mikuláše? Datum ovlivnila stará tradice

Setkání Mikulášů, čertů a andělů v Klatovech na akci Nebeské náměstí. (4....

Mikuláš má svátek 6. prosince a v Česku patří mezi oblíbené dny. Připomínáme si ho už o den dříve a patří hlavně dětem. Proč Mikuláš se svým doprovodem navštěvuje domácnosti 5. prosince večer? Pro...

4. prosince 2025

Úplněk v Blížencích: využijte studený Měsíc k očistě mysli před svátky

Ilustrační snímek

Poslední měsíce roku jsou plné spěchu, shánění dárků a nekonečných příprav na Vánoce. Právě proto přichází úplněk v Blížencích v ten nejlepší čas! Nastane na oslavy Mikuláše 5. prosince 2025 a jeho...

4. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Útrapy sendvičové generace: pečují o děti i rodiče, na sebe nedbají

ilustrační snímek

Nedopusťte, aby se péče o nemohoucí rodiče stala jedinou náplní vašeho života. Myslete také sami na sebe a zabraňte vyhoření.

4. prosince 2025

Péče o vlasy má v zimě své zásady. Jak zvládnout všechny její nástrahy?

ilustrační snímek

Studený vzduch, teplo v interiéru a nedostatek vlhkosti dávají vlasům pořádně zabrat. Výsledek? Ztráta objemu i lesku, krepatění a nepoddajnost. Poradíme vám, jak si udržet hřívu plnou a hydratovanou...

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.