Od ledna příštího roku čeká rodiče v rozvodovém řízení řada změn. Jak konkrétně se propíšou do životů rozvedených rodin a mají se rodiče, které čeká soud, bát?
„Novela se týká občanského zákoníku a změn je hned několik. Zakazuje tělesné trestání dětí, dále dochází k reformě rozvodů, kde je hlavní změnou spojení opatrovnického řízení se samotným rozvodem a dochází i k úpravě péče o děti, kdy mizejí pojmy jako střídavá a výlučná péče,“ shrnula na začátku Tereza Patočková z neziskové organizace Aperio, která byla hostem podcastu NA KAFI.
V podcastu řešíme právní změny v občanském zákoníku, které budí v řadě rodičů nejistotu a rozpaky. Především pojmy jako střídavá a výlučná péče, které nově z českého zákona mizejí, děsí rodiče tím, že se změní jejich pravomoci a že nastanou tahanice o děti.
„Sociální sítě se hemží diskusemi plnými děsivých scénářů, které by mohly po prvním lednu nastat. Tady je na místě uklidnit rodiče, že pokud v tuto chvíli mají pravomocné rozhodnutí, které svěřuje dítě do péče jednoho z rodičů, do střídavé péče či do společné péče, vše zůstává nastaveno, jak je a vše platí. A jen v případě, že dojde ke změně poměrů a bude se u soudu znovu rozhodovat, tak se bude rozhodovat podle nových pravidel,“ ujistila právnička.
Změny v zákoně nejsou podle ní tak razantní, jak se mohou na první pohled zdát, často jde o změny v názvosloví. „Nemyslím si, že by ta nová právní úprava byla špatná a že by se tedy rodiče měli bát v souvislosti s ní do budoucna u soudu cokoli řešit,“ dodala Tereza Patočková.
Jako velký posun v českém právu vidí do budoucna zjednodušení rozvodů, u kterých jsou rodiče schopní dohodnout se na péči o děti, na bytové situaci a vypořádání společného jmění.
„Pro tento typ rozvodu nám novela zavádí nový termín: bude to takzvaný smluvený rozvod a i zde nebude muset být řešeno zvlášť opatrovnické řízení, děti nebudou muset být povinně zastoupeny OSPODem (Orgán sociálně právní ochrany dětí – pozn. redakce), to řízení bude méně formální a jednodušší. Podle současné právní úpravy totiž rodiče, kteří byli na všem domluvení, dost dobře nechápali, proč musejí kvůli jedné záležitosti k soudu dvakrát. To teď zmizí,“ vysvětlila právnička v podcastu NA KAFI.
Podle ní tak novela uvolní soudům i úředníkům ruce pro věnování se těm problematičtějším případům. „A OSPOD již nebude muset povinně asistovat u smluvených rozvodů, bude mít více času na problematičtější případy, kterého se mu teď nedostává. Vnímám to jako první krok správným směrem,“ dodala.
Výlučná péče už existovat nebude
Z novely zcela vymizejí pojmy, jako je střídavá či výlučná péče. „Vidím to jako pozitivní krok, protože často tyto pojmy fungovaly jako nálepky a často se nebojovalo o faktický stav péče o děti, ale o jakési onálepkování. Rodiče třeba nesouhlasili s pojmem střídavá péče, ale zároveň pak neměli nic proti tomu, kdy děti byly v péči matky s tím, že otec měl soudně daný styk s dětmi po dobu tří dnů v týdnu. Přitom mezi tímto a nerovnoměrnou střídavou péčí vlastně z hlediska péče žádný rozdíl není,“ uvedla Tereza Patočková.
Změní se výživné?
S právničkou Terezou Patočkovou přišla v podcastu řeč i na časté obavy pečujících rodičů, že platit výživné již nebude povinné, protože neplacení nebude trestné.
„Povinnost vyživovat dítě má každý rodič od narození do doby, kdy je schopno samo se živit. Výživné je řešeno zvlášť a se změnou trestního zákoníku nesouvisí,“ uklidnila právnička.
Podle ní vymizení těchto pojmů v mnohých případech předejde konfliktům.
„Novela vychází z toho, že oba rodiče mají rodičovskou odpovědnost, čili jakýsi balíček práv a povinností vztahujících se k dítěti, který vzniká narozením dítěte a trvá do jeho zletilosti. A právě ta skutečnost, kdy jeden z rodičů měl povinnost péče a druhý ‚jen právo styku‘, vedla k tomu, že jeden z rodičů měl za to, že má větší pravomoci. Také se řešilo to, zda je povinnost pečovat a pouze právo stýkat se,... zkrátka nebylo to zcela jasné. Ta novela tedy zpřesňuje, co všechno do té rodičovské odpovědnosti patří a jak se bude nadále dělit.“
Novinky v zákoně samozřejmě nejsou samospásné a až praxe ukáže, jak se s nimi popasují obzvláště sporné rozvody, kde se jeden z rodičů snaží manipulovat děti či situace. I na takové případy však zákon nově myslí....
Jak se novela dotkne úpravy poměrů k dětem po rozvodu? Změní se nějak výpočet výše výživného a co znamená, že nově zohlední blízkou budoucnost? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s právničkou neziskové organizace Aperio Terezou Patočkovou.