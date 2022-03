Vstřícný rozvod jako výhra: takový může být i ten váš

Smutnou pravdou je, že velká většina lidí považuje rozvod za osobní prohru či neúspěch.

To je ovšem chyba. Měli bychom si uvědomit, že nic není v životě stále stejné a člověk, kterého jsme si před lety brali, se měnil v čase, stejně jako my. Ty vlastnosti, které vám připadaly skvělé a milování hodné před svatbou či v prvních letech společného soužití, mohou být najednou nesnesitelné. Jasnější, ostřejší. A stejně tak to vnímá váš partner. Nejde tedy o prohru, ale o vývoj proměnlivé hodnoty v čase. To především je podstatou rozvodu, přiznání si časové osy a toho, že každá se většinou někam ubírá. A ano, ve velké většině případů také někde končí.

Co je největší chybou, kterou lidé na konci vztahu dělají? To, že povolají do zbraně nejtvrdšího právníka, který je proslavený tím, že „dokáže protistranu oškubat z kůže“. Takového, který podle zadání zničí protistraně život. To je cesta do pekel, která nakonec uškodí všem.

Lepší volbou je mediátor, vztahový poradce. Ovšem za situace, že je partner ochotný spolupracovat. I na tom se pozná, jak dobře jste před několika lety partnera volili. Neznamená to ale, že při rozvodu či rokování o něm nepřijdete s jasným návrhem na majetkové vyrovnání, péči o děti, že zkrátka sklopíte uši. Naopak. Noblesní rozvod je definován tím, že si dva dospělí jedinci dokážou sednout, vypořádat vztahy minulé a nastavit i ty budoucí. Což lze jen za předpokladu, že oba jednají s čistou hlavou, oproštěni od všech zrad, křiváren a podrazů, které momentálně mohou zatemňovat mysl jednoho či druhého z nich.

Kdo je vaše protistrana?

Krok číslo jedna? Spolupracující partner chce stavět mosty, ten, který konzultace odmítne, nestojí o budoucnost – ani pro děti. A jsme u té nejdůležitější části celého rozvodu na úrovni. Určitě poznamená vás i vašeho partnera, měl by ale uchránit děti. To nejlepší, co z vašeho svazku vzešlo a čeho si ceníte oba dva stejně, i když se vaše cesty rozcházejí. Je totiž na místě uvědomit si, že jestliže jsou ve vztahu děti, nikdy ho nemůžete definitivně ukončit.

Pokud nechcete svoje děti jednou stavět před otázku, zda na svatbu pozvat jednoho či druhého rodiče, kteří spolu na jediném místě nevydrží bez hádky ani tři minuty, musí mít váš rozchod jistá pravidla. Jestli na zítřek nemyslíte, tak jděte do hádek i letitých sporů – ale prohrajete všichni. Ti, kterým záleží na dětech a dokážou uznat, že za jejich chyby by děti platit neměly, by měli zvolit jinou cestu. Patříte k nim?

Stresový faktor

Faktem je, že fyziologie nám velí ve stresu jednat jinak než v situacích, na které jsme zvyklí. Rozvod obrovským stresorem je. A navíc takovým, který spouští představy, co bylo, jak dlouho to trvalo, co by se mohlo stát, kdyby... Takže krok číslo dva? Oprostěte se od nich. Od svých představ a fantazií, které vám ubližují, ale přitom nejsou reálné. Ve skutečnosti se vám nikdo nesměje, nechce vás zesměšnit. Když si uvědomíte, že druhá strana třeba prožívá přesně to samé co vy, uleví se vám.

V okamžiku nejvyššího stresu také nedělejte ukvapená rozhodnutí, mohla by se proti vám obrátit, protože jednáte jinak než v klidovém režimu. Je dokázáno odborníky, že ve stresu lidé nejvíc myslí na to, jak by ublížili, pomstili se. Zapomeňte na to. Jakmile začnete používat tuto zbraň, nakonec se obrátí proti vám. Také si nedělejte z dětí rukojmí a naučte se být nad věcí. Vždy a za všech okolností. I když vám bude sebehůř, vysvětlete si vnitřně, že se jedná pouze o okamžitý stav mysli, který se určitě zlepší. Nikdy nepodléhejte panice, že to, jak špatně se cítíte právě teď, je vaše budoucnost. Není. Je to jenom přechodný stav, jímž musíte proplout. A opravdu platí, že se vaše situace s každým dnem bude zlepšovat.

Tečka za jedním vztahem

Ať dochází k rozvodu z jakéhokoli důvodu, je to akt ukončení jedné epizody života. Je to tečka za ně čím, co zůstává v srdcích a v mozku napořád. Pokud v sobě tedy dobře ne zpracujete takto složité období, je téměř jisté, že vás negativně ovlivní i do příštích rozhodnutí ohledně budoucích partnerů a dalšího života. Krok číslo tři má proto směřovat k následujícímu.

Rozvod na úrovni znamená nejenom zachovat si tvář před sebou samotným, potažmo před celým světem, ale spolupracovat také se svými emocemi a mít dobře rozmyšlenou vnitřní strategii, abyste se psychicky nezdevastovali. Je to test, jak kolikrát křivdami, zklamáním, strachem a ješitností nakumulovaný „pytel emocí“ zvládnout. Mozek navíc nesnáší nejistotu, a proto miluje dramata. Je v nich nejlepší a umožní vám vytváření neuvěřitelných scénářů, které vypiluje do absurdních konců tak, aby vás to katapultovalo ke dnu. Počítejte s tím a obejděte ho.

Začněte si budovat pevné jednoduché body jistot, které se stanou základnou pro váš hezký život. Jediná cesta, jak se dostat z pocitu nejistoty, je přijmout danou situaci jako fakt, nemstít se, odpustit... Ne sobě, ale partnerovi. Jeho chování v minulosti i současnosti. Jen tak se zbavíte křivd, které by ve vás mohly bobtnat dlouhé roky a brzdit vás v dalším rozvoji i životě.

Jak říká koučka JUDr. Dagmar Morozová: „Doporučuji pomoc odborníků, tedy koučů nebo psychoterapeutů, abyste měli možnost v součinnosti s nimi přijít na co nejlepší řešení a cesty, které budou dobře rozmyšlené, a vy nevyšli jako oběti, ale naopak jako posilněné samostatné jednotky. Něco končí, ale současně i něco začíná. A vy máte jedinečnou příležitost vytvořit si nové cíle, které přebijí všechna negativa současné situace.“

Změna k lepšímu je dlážděná oprášenými hodnotami

Jediná cesta, jak se dostat se z pocitu nejistoty, je ta, že si vytvoříte novou představu o vašem dalším fungování a začnete ji postupně naplňovat. Krůček po krůčku po roste vaše sebevědomí a uvědomění toho, že život nekončí, ale naopak může být mnohem lepší. Možná, že v jiném módu, ale s oprášenými prioritami a hodnotami, které začnete realizovat. S tímto přístupem máte šanci si za dvacet let říct: „Rozvod byl to nejlepší rozhodnutí, které jsem učinil.“

Bude to věta vyřčená s lehkostí a radostí bez toxických emocí, protože vy jste je dobře zpracovali a netáhnou se s vámi jako odér zkaženého masa. Uvědomte si, že rozvod je jedna z mnoha výzev, které vám život předkládá k vyřešení a trénuje vás, abyste se posouvali k osobnímu růstu. Tak ji chyťte za pačesy.

