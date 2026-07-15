Prochází láska žaludkem?
Určitě ano. Jídlo je odpradávna spojeno s péčí, sdílením a blízkostí. Když někomu připravíme dobrý pokrm, dáváme mu tím najevo zájem a náklonnost. Navíc některé potraviny skutečně ovlivňují náladu, energii, hormonální systém i prokrvení organismu. Přesto bych jako sexuoložka řekla, že nejsilnějším afrodiziakem není žádná konkrétní potravina, ale atmosféra, vzájemná pozornost a pocit, že jsme spolu.
Když se řekne afrodiziakum, většině lidí se vybaví čokoláda. V knize Uvař mi lásku zmiňujete, že vládce Aztéků Montezuma měl údajně harém se šesti sty ženami, které zvládal díky šedesáti vypitým šálkům čokolády denně. Co je tak zajímavého v jejím složení, že jí můžeme připisovat takové účinky?
Čokoláda patří mezi nejslavnější afrodiziaka na světě. Obsahuje látky, které ovlivňují centra odměny v mozku. Najdeme v ní například fenyletylamin, kterému se někdy říká molekula zamilovanosti, dále tryptofan, z něhož vzniká serotonin, hormon dobré nálady, a taky theobromin s povzbudivými účinky. Čokoláda navíc působí na naše smysly. Má příjemnou vůni, chuť i texturu. Aktivuje stejné mozkové oblasti, které se podílejí na prožívání radosti a odměny. Není náhodou, že právě čokoláda patří mezi nejčastější dárky z lásky. Legenda o Montezumovi je krásným příkladem toho, jak byla čokoláda spojována se silou, vitalitou a mužností. Aztékové považovali kakaové boby za natolik cenné, že sloužily i jako platidlo.
Mozek je největší sexuální orgán. Očekávání a pozitivní naladění jsou často stejně důležité jako samotné biologické účinky potravin.