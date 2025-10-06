Svůj život jste zasvětila opeře, o níž se říká, že v sobě sjednocuje všechna kouzla umění. Lidé ji buď zbožňují, nebo naopak rezolutně odmítají. Čím uchvátila vás?
Vždycky jsem měla velkou představivost a na opeře mě fascinuje, že ji zde můžu uplatnit. Jde o multimediální typ umění, o krásné propojení hudby, divadla, výtvarného umění a tance. A všechny její složky mě nesmírně baví.
Když chci práci, musím si za ní jít a vybojovat si ji. Pokaždé začínám od nuly, pokaždé musím dokazovat, co ve mně je.