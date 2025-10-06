Něco za něco. Život s operou se neslučuje s partnerstvím, říká Sláva Daubnerová

Premium

Fotogalerie 5

Vždycky jsem měla velkou představivost a na opeře mě fascinuje, že ji zde můžu uplatnit. Jde o multimediální typ umění. | foto: Anna Kovačič

Lenka Švábová
„Hudba dokáže v člověku probudit empatii, citlivost, lidskost. V opeře jsou pasáže, u kterých se snad nikdo nedokáže ubránit slzám. Je krásné, když můžete tytéž emoce zažívat v hledišti plném stejně naladěných diváků,“ zve ke sledování mnohdy opomíjeného žánru operní režisérka Sláva Daubnerová.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Svůj život jste zasvětila opeře, o níž se říká, že v sobě sjednocuje všechna kouzla umění. Lidé ji buď zbožňují, nebo naopak rezolutně odmítají. Čím uchvátila vás?
Vždycky jsem měla velkou představivost a na opeře mě fascinuje, že ji zde můžu uplatnit. Jde o multimediální typ umění, o krásné propojení hudby, divadla, výtvarného umění a tance. A všechny její složky mě nesmírně baví.

Když chci práci, musím si za ní jít a vybojovat si ji. Pokaždé začínám od nuly, pokaždé musím dokazovat, co ve mně je.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí

Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...

V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám

​Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...

Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě

Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...

Trápí vás kašel? Poznejte, jaký druh máte a čím se léčit

Akutní kašel patří k nejčastějším příznakům nachlazení a virových infekcí. Může být suchý, dráždivý, nebo vlhký s vykašláváním hlenů. Víte, jak je rozlišit, kdy stačí domácí léčba a kdy je čas...

6. října 2025

Něco za něco. Život s operou se neslučuje s partnerstvím, říká Sláva Daubnerová

Premium

„Hudba dokáže v člověku probudit empatii, citlivost, lidskost. V opeře jsou pasáže, u kterých se snad nikdo nedokáže ubránit slzám. Je krásné, když můžete tytéž emoce zažívat v hledišti plném stejně...

6. října 2025

Nesourodý vztah láká k pohledům. Vyrovnejte se ze zíráním okolí

Vzbuzujete s partnerem pozornost, protože je o dost vyšší nebo naopak menší? Vy jste střízlík a on pořádný kus? Je výrazně starší, mladší, má nějaký handicap? Obrňte se proti dotěrným poznámkám i...

6. října 2025

Našlapujte ve vzoru šelmy. Tato móda nikdy nezestárne

Pusťte šelmu z klece! Vsaďte na leopardí, zebří či hadí vzor a dodejte svému podzimnímu outfitu šmrnc i špetku zvířecí dravosti.

6. října 2025

Týdenní horoskop od 6. října. Lev uspěje v jednání, Ryby čeká láska

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

6. října 2025

Příběh Jirky: Žena šíleně toužila po dítěti, teď je z mateřství na zhroucení

S partnerkou jsme spolu už skoro šest let, ale zhruba poslední tři roky jsme nemluvili skoro o ničem jiném než o dítěti. Já jsem byl toho názoru, že na rodinu máme ještě času dost, měli bychom si...

6. října 2025

Dýňový cheesecake

Dýňový cheesecake
Recept

Střední

165 min

Cheesecake z dýně je velmi jemný a jeho chuť vás mile překvapí.

Láska ke koním ženu donutila zhubnout. Shodila 36 kilogramů

Jednapadesátiletá Clare Huntová z Velké Británie shodila šestatřicet kilo poté, co za sebou měla nepříjemný incident v jízdárně, kam pravidelně chodila jezdit na koních. Z nadváhy ji po letech dostal...

5. října 2025  11:35

Klidně je zakažte, ale crop topy si cestu najdou. Proč jsou ultra krátká trička tak populární?

„Nevhodné! Odpudivé! Příliš vyzývavé,“ zní kritika na adresu crop topů, které nedávno ve svém řádu zakázala brněnská Základní škola Sirotkova. Odpůrce odhalených pasů ale můžeme uklidnit - současná...

5. října 2025  10:32

Když hvězdy potkají obyčejné lásky. Slavní, co randí mimo svět showbyznysu

Možná si myslíte, že slavní randí jen se slavnými, ale ve skutečnosti často nacházejí partnery úplně mimo šoubyznys. A mnohdy je to láska na celý život. Podívejte se do naší galerie, kdo se zamiloval...

5. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Opalovací krém a častá hydratace. Máme pro vás tipy, jak se starat o ruce

Jediný pohled na ruce prozradí váš skutečný věk. Co tedy dělat, aby neodhalily více, než chcete, zkrátka aby byly stále hebké a mladě vypadající? Pár tipů bychom pro vás měli.

5. října 2025

Umělé oplodnění je větší zátěží pro psychiku než pro tělo, říká lékařka

Pediatrička z motolské nemocnice Kristýna Zárubová si před lety prošla dlouhým a psychicky vyčerpávajícím procesem umělého oplodnění. Dnes má dva zdravé syny a díky své zkušenosti pomáhá ostatním. V...

5. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.