Patří občasné erupce k životu? Pokud se nehádáme, znamená to, že je náš vztah zdravější?
Některé vztahy mají ostřejší výměnu názorů na denním pořádku, v jiných se emoce příliš neprojevují. I méně emočně nabitá diskuse pak může být pro partnery nepříjemná a ohrožující. Nicméně každý vztah v průběhu času projevuje dynamiku sobě vlastní a je potřeba s tím v dlouhodobém horizontu počítat. Lidé i okolnosti se mění, v životech dvou lidí není nic stálé. Oboustranný růst může probíhat relativně harmonicky, ale troufám si říct, že je užitečnější snížit svá očekávání a raději počítat s tím, že přijdou i výzvy, jejichž průběh nemusí být vždy klidný. Krize či erupce opravdu můžou být potřebnou součástí vývoje a posunu.
Při silné emoční reakci může člověk ztratit značnou část kontroly nad svým chováním a druhému v tomhle stavu velmi ublížit. Zraňující nemusí vždy být jen hrubá nadávka.