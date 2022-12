Když na dítě řve a psychicky ho deptá, je to trestný čin, říká lektor o učitelích

Kdyby vám bylo šest let a mohl jste si vybrat školu, do které budete chodit, jaká by byla?

Určitě svobodná. Vždycky jsem byl čtenář a to, co nám vykládala učitelka na prvním stupni, mě vůbec nezajímalo. Ve svobodné škole bych měl šanci číst, všechny ty věci předávat ostatním spolužákům a zase věci od nich přijímat. Navzájem bychom se inspirovali.

V českém školství pořád nevíme, co je kvalita. Jsou tu stále lidé, kteří tvrdí, že výklad, testy, průměrování známek, dril a kázeň jsou v pořádku. To jsou totální nesmysly.