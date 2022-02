Zabít v afektu je schopen každý z nás, říká oceněná kriminalistka

Z kriminálních seriálů a filmů máme „nakoukáno“, jak probíhá vyšetřování. Jak je to doopravdy? Co na místě činu zjišťujete?

Je to vlastně velmi podobné. Na místě činu musíme spolu s techniky zajistit všechny stopy, které jsou pak důležité pro trestní řízení. Dále musíme ustanovit svědky, popřípadě i auta, která místem projížděla, protože v dnešní době má hodně z nich namontované kamery. Pokud jde o vraždu, účastním se soudní pitvy a pak nastává další řada úkolů a povinností.

Řešili jsme vraždu zlatníka, který měl téměř oddělenou hlavu od krku. Kdyby mi tehdy někdo řekl, že to udělala žena, vysmála bych se mu.