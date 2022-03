Kdo se na vás nyní obrací a žádá o psychologickou pomoc a podporu?

Zpočátku to byla především ukrajinská menšina, která v Česku pracuje a bydlí, potom to byla ruská menšina, kterou to také zásadně zasáhlo, a třetí skupina byli Češi. Nyní, jak se uprchlická krize rozvíjí, jsou to čím dál tím víc uprchlíci samotní.

Před jejíma očima ruští vojáci zavraždili rodiče, ona byla na útěku sem a mezitím potratila. Takže je nyní v Česku úplně sama.