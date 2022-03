Všichni, kdo se vydají do džungle své psychiky, jsou hrdinové, říká terapeutka

Při čtení vašeho životopisu mě překvapilo, že jste po absolvování matematického gymnázia zamířila do Brna na JAMU. Umělecké duše si s matematikou obvykle nerozumějí.

Pravdou je, že mě matematika bavila a do specializované třídy jsem chodila už na druhém stupni základní školy. Chvíli to vypadalo dokonce na matematicko-fyzikální fakultu, jenže na výběrovém gymnáziu v Hradci Králové jsem „přičuchla“ k divadlu. V Hradci byla vyhlášená základní umělecká škola s divadélkem a také lidová konzervatoř, kde přednášeli pedagogové z DAMU. Dostala jsem se tou dobou i do kontaktu s ochotníky. A láska k divadlu mě úplně pohltila.

Takže jste všechny další možnosti rázem zavrhla?

Nějaký čas jsem se v tom ještě „plácala“. Původně jsem se chtěla stát lékařkou nebo veterinářkou. Jako dívku, která vyrůstala v malé vesnici na Vysočině, kde nic nebylo, mě všechno zajímalo. Volejbal, jazyky... Už když jsem se rozhodovala pro střední školu, mě hodně lákal život na internátě, který v mých očích představoval velkou svobodu. Což se mi v Hradci splnilo. Po gymnáziu jsem si podala přihlášku do Brna na JAMU. Vábila mě tam i kreativní atmosféra, bohémský studentský život.