Nahota je součástí naší osobnosti, míní psycholožka Naked Attraction

Brzy se u nás rozjede reality show Naked Attraction, kde se lidé seznamují zcela nazí a volí si partnera na základě vzhledu jeho těla. Proč je podle vás tento formát tolik úspěšný?

V první řadě je to jeho unikátní a kontroverzní přístup, který přitahuje diváky svou odvahou a otevřeností. Lidé jsou totiž přirozeně zvědaví a chtějí vidět, co je za hranicemi běžného seznamování. Dále show apeluje na základní lidské instinkty a přitažlivost, což může být fascinující pro diváky, ale také pro účastníky. V neposlední řadě je podle mého pořad o odvaze. A nás baví dívat se na odvahu druhých.

Odvahu to rozhodně chce. Proč může být taková forma seznámení lepší než třeba internetové seznamky?

Bonusů této seznamky je podle mě mnoho. V první řadě to je určitě bezpečné prostředí této show, protože se účastníci mohou cítit chráněni a jsou pod dohledem profesionálního týmu. Tato seznamka je výjimečná i v tom, že lidem nabízí okamžitý a velmi upřímný přístup k fyzické přitažlivosti, což může ušetřit čas a překonat určité nejistoty spojené s online seznamováním. Díky anonymitě se vyhneme zbytečnému zklamání z odmítnutí. A také třeba jevu, který se ve společnosti nyní dost řeší, a to je takzvaný catfishing – když si s vámi píše někdo, kdo má falešný profil.

Odborníci ale upozorňují, že chemie je přeceňovaná. Jak moc úspěšné je pro člověka seznámení na základě pudů? Na základě toho, co vidí, aniž by znal charakterové vlastnosti druhého?

Je pravda, že seznámení na základě čistě fyzické přitažlivosti může být úspěšné v krátkodobém horizontu, ale dlouhodobý vztah obvykle vyžaduje hlubší spojení založené na charakterových vlastnostech, hodnotách a společných zájmech. Nevylučuje se to však navzájem. V běžném seznamování dnešních dní, které je víc a víc online, si protějšek vybíráme také podle vzhledu.

Z pořadu Naked Attraction

Má tedy takový vztah šanci na dlouhé trvání? Víme, kolik párů spolu skutečně zůstalo po seznámení se v britské show?

Rychlé spojení založené na fyzické přitažlivosti může být zábavné a vzrušující, ale dlouhodobý úspěch opravdu závisí na kompatibilitě mimo fyzický vzhled. Statisticky mnoho párů z reality show, jako jsou Love Island, Růže pro nevěstu, Naked Attraction nebo Love is Blind, spolu dlouhodobě nezůstane, protože jejich vztah postrádá pevný základ, jsou ale i ti, kterým to vyjde a kteří spolu stále žijí. Dokonce i úplně první pár, který se seznámil v první epizodě Naked Attraction v Británii, přetvořil seznámení v dlouhodobý vztah.

Nahota a odhalení osobní intimity na veřejnosti před zcela neznámými lidmi je pro většinu lidí za jejich hranicí. Co tedy účinkující motivuje takovou seznamku vyzkoušet?

Určitě je to možnost překonat vlastní hranice, zvýšení sebevědomí, autenticita a přijetí svého těla. Ale účinkující si také uvědomují možnost navázat nové kontakty s lidmi i mimo natáčení. Mně osobně se na Naked Attraction líbí to, že si můžeme vyzkoušet něco úplně nového, odvážného, ale bezpečně, pod dozorem odborníků.

Musí být člověk na takový druh seznámení psychicky odolný? Jsou lidé, kteří se třeba během natáčení rozmyslí, protože takový tlak na upřímnost neunesou?

Ano, psychická odolnost je důležitá, protože účastníci čelí nejen odhalení před ostatními, ale i potenciální kritice a veřejnému mínění. Ne každý je schopen zvládnout tento tlak a pro některé může být účast velmi stresující. Produkce pořadu myslí i na toto. Podpora psychologa tu proto funguje už od startu pořadu. Já jakožto podporující psycholog jsem přítomná už při castingu pořadu. Produkční tým i já budeme fungovat jako psychologická podpora jak během natáčení, tak i po odvysílání. Účastníci mají v případě větší potřeby podpory možnost využít i několik mých kolegů psychologů a psychoterapeutů, kteří jim pomůžou vyrovnat se s důsledky veřejného vystoupení a s případnými reakcemi okolí.

S čím se účastníci na psychology obraceli v Británii nejčastěji? Co očekáváte, že s nimi budete probírat?

Z Británie máme informaci, že psycholog měl přínos už při castingu, kdy na jeho radu některým účastníkům nebylo doporučeno pokračovat. V průběhu samotného pořadu a po něm se na něj nejčastěji obraceli s tématy týkajícími se sociálních médií, pohledem na svoje tělo, fyzické a duševní pohody s dopadem na jejich prostředí (například na práci, rodinu a vztahy celkově). Psycholog byl po celou dobu přípravy pořadu, v průběhu i po něm v plném nasazení.

Co se stane v případě, že si člověk během natáčení svou nahotu rozmyslí a nezvládne se před kamerami svléknout?

Obvykle má účastník možnost odstoupit bez jakýchkoli sankcí. Produkční tým by měl respektovat jeho rozhodnutí a zajistit, aby se cítil bezpečně. Rozhodně nebudeme nikoho nutit do něčeho, co nechce. Každý má právo na to, se rozhodnout i v daný moment. Je ale důležité zmínit, že aby se tomuto předešlo, prochází účastníci důkladným castingem, a i z tohoto důvodu jsem zde přítomná já, z pozice psychologa.

Musí mít člověk, který se hlásí do seznamky, dokonalou postavu?

Rozhodně nemusí. Show se snaží zahrnout lidi všech tvarů a velikostí, aby reprezentovala různorodost tělesných typů a přispěla k pozitivnímu vnímání těla. V tom je to velmi krásné. A vlastně i v průběhu dostáváme informace o tom, proč vlastně je ok nevypadat dokonale.

Ženy jsou v tomto směru opatrnější, obávají se obtěžování, nebo naopak body shamingu. Je pro ně účast v takové seznamce náročnější?

Kritika postavy se všeobecně víc řeší u žen než u mužů, a i proto se ženy mohou víc obávat. Produkční tým musí zajistit bezpečné a podporující prostředí pro všechny účastníky. Proto je jedním z principů tohoto formátu i pozitivní přístup moderujícího.

Jak konkrétně se to bude na pořadu projevovat?

Moderující poukazuje na to, že odlišnosti a nedokonalosti na našem těle jsou přirozené, ať už se to týká tělesných disproporcí, jizev, mateřských znamének nebo třeba ochlupení. Podporuje účastníky v tom, že se nikdy není za co stydět a vždy to tělo vypráví unikátní příběh jedince. Tyto podporující věty pak někdy i doplňuje o fakta. Příkladem může být to, proč každé naše ňadro vypadá jinak.

Takže i lidé s nedokonalými těly a fyzickými odlišnostmi mají šanci projít castingem a v seznamce uspět?

Určitě. Show chce ukázat na to, že nedokonalost může být i našim benefitem. Snaží se ukázat různorodost a krásu všech tělesných typů. Castingový proces by měl být inkluzivní a podporovat odvahu lidí, kteří se přihlásí.

Z pořadu Naked Attraction

Přesto, se se seznamka potýká s kritikou. Odpůrci jí vyčítají povrchnost a to, že negativně ovlivní třeba dospívající. Máte za to, že může lidem zkreslit náhled na lidskou sexualitu, podobně třeba jako porno?

Vše velmi záleží na úhlu pohledu. Kritici mohou mít pravdu v tom, že show může posílit povrchní pohled na seznamování, ale zároveň může být i příležitostí k otevřenější a upřímnější diskuzi o tělesné přitažlivosti a sexualitě. Může ukázat na to, že každému se líbí něco jiného. Klíčové je, aby diváci, zejména dospívající, byli vedeni k pochopení, že vztahy vyžadují víc než jen fyzickou přitažlivost a že hlubší spojení jsou důležitá.

Myslím, že nahota je často brána jako něco sexuálního, nebo dokonce vulgárního, proto se za ni často stydíme, či se dokonce bojíme. Ale je to něco přirozeného, co je součástí každého z nás, a je fajn, že pořad ukazuje, že nahotě můžeme dát bezpečný prostor a uchopit ji jinak. Show se celkově snaží ukázat na to, že nahota je ok, že nahé tělo je krásné i nedokonalé, že každý hledáme něco jiného a že na nahé tělo se nemusíme dívat pouze jako na nástroj sexuálního uspokojení, jako je to třeba ve zmíněném pornu, ale jako na součást naší osobnosti. Navíc bez filtru.