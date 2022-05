Měly bychom se mít rády v každé velikosti, míní plus size modelka

Kde vlastně leží hranice mezi modelkou a plus size modelkou?

Velmi se to posouvá. Před deseti lety, když jsem začínala, se za plus size považovala modelka od velikosti osmatřicet, dnes jsou to daleko větší velikosti. Rozptyl se stále rozšiřuje podle požadavků klientů. Některým ani moje velikost dvaačtyřicet až čtyřiačtyřicet nestačí.

Ženy s velikostí čtyřicet jsou přece úplně normálně hubené. Nemyslíte si, že s nálepkou plus size se začnou cítit tlusté?

Označení plus size mělo původně sloužit jen pro modeling, aby se rozlišily klasické modelky s velikostí čtyřiatřicet až šestatřicet od těch nově nastupujících, které měly větší velikost oblečení. Postupně se nálepka dostala i do širší společnosti a dnes se bohužel jako plus size označují i ženy, které nedělají modeling. Běžná žena v klasické konfekční velikosti by se tak ale rozhodně nazývat neměla.

Vy jste se svou postavou byla vždycky spokojená?

Ne, nikdy jsem nebyla hezká, hubená holčička. Brzy jsem začala mít velká ňadra a plnější postavu. Navíc jsem dost vysoká. Už od základky jsem tak byla terčem šikany. V šestnácti jsem se cítila vyloženě ošklivá a tlustá, ačkoli jsem vážila asi šedesát šest kilogramů. Až na vysoké jsem zjistila, že možná tak šeredná nejsem.