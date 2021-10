Nespravedlnost nesnáším, jsem schopná se i poprat, říká Petra Nesvačilová

Helena Rubalová, kterou hrajete v Osadě, je bezprostřední a prostořeká. Dalo vám hodně zabrat sžít se s ní?

Byla to hrozná makačka. Celý půlrok jsem chodila domů z natáčení úplně vyřízená, protože jsem se pouštěla do sfér, které pro mě nejsou přirozené, a snažila se najít vhodnou polohu, ve které by dostatečně vynikla nadsázka i silná energie, již má postava v sobě. Zároveň jsem se soustředila na to, aby to působilo přirozeně. A v neposlední řadě jsem musela držet tempo s ostatními. Hotové galeje.



Oblečení bylo schválně vybíráno, abych působila mohutněji než ve skutečnosti. Někdy mě i vycpali, abych vypadala strašně, což se povedlo. Petra Nesvačilová o natáčení seriálu Osada