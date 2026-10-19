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Měla jsem čtyři asistentky za sebou, které nechtěly nic dělat, říká šéfka Dermacolu

Lenka Brož

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Věra Komárová, spolumajitelka a strategická ředitelka kosmetické značky Dermacol. S manželem Vladimírem ji řídí od roku 2023. | foto: Anna Kovačič a Tanya Rex

Kdysi si nevěřila, dnes řídí velkou kosmetickou značku, založila soukromou školu a přidává i další pracovní projekty. Věra Komárová mluví otevřeně o tom, proč na sebe bývala přehnaně přísná, jaké to bylo zvládat tři dcery a proč po padesátce konečně zpomalila.

Kdysi vám prý chybělo sebevědomí. Dnes tak rozhodně nepůsobíte...
Za socialismu se ženy k sebedůvěře zrovna nevychovávaly, takže naše maminky nás učily spíš sedět v koutku, neupozorňovat na sebe, nekřičet, nebýt příliš vidět. Mně to ale moc nešlo, z čehož plynulo i moje další pochybování o sobě. A nikdo mi neříkal, že jsem hezká a chytrá, takže jsem si to ani myslet nemohla.

Jak se vám podařilo „převychovat se“?
Trvalo mi docela dlouho, než jsem se z tohohle sevření vymanila. Začala jsem na sobě pracovat za pomoci různých terapií. A vlastně až za covidu, kdy jsem řešila opravdu spoustu věcí, mi došlo, že například mezi mnou a muži vzniká konflikt, protože jsem často chytřejší než oni. Postupně jsem si začala víc věřit. A vlastně i ta kosmetika k tomu dopomohla. Když se hezky oblečete, učešete a dobře nalíčíte, cítíte se sebevědoměji. Co si budeme namlouvat, většina chlapů prostě líp vidí, než myslí.

„Možná jsou na vás hnusní a říkají vám, jak jste hrozná. Ale oni tím vlastně vyjadřují jen to, že potřebují vaši lásku. To je celé.“

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