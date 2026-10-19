Kdysi vám prý chybělo sebevědomí. Dnes tak rozhodně nepůsobíte...
Za socialismu se ženy k sebedůvěře zrovna nevychovávaly, takže naše maminky nás učily spíš sedět v koutku, neupozorňovat na sebe, nekřičet, nebýt příliš vidět. Mně to ale moc nešlo, z čehož plynulo i moje další pochybování o sobě. A nikdo mi neříkal, že jsem hezká a chytrá, takže jsem si to ani myslet nemohla.
Jak se vám podařilo „převychovat se“?
Trvalo mi docela dlouho, než jsem se z tohohle sevření vymanila. Začala jsem na sobě pracovat za pomoci různých terapií. A vlastně až za covidu, kdy jsem řešila opravdu spoustu věcí, mi došlo, že například mezi mnou a muži vzniká konflikt, protože jsem často chytřejší než oni. Postupně jsem si začala víc věřit. A vlastně i ta kosmetika k tomu dopomohla. Když se hezky oblečete, učešete a dobře nalíčíte, cítíte se sebevědoměji. Co si budeme namlouvat, většina chlapů prostě líp vidí, než myslí.
„Možná jsou na vás hnusní a říkají vám, jak jste hrozná. Ale oni tím vlastně vyjadřují jen to, že potřebují vaši lásku. To je celé.“