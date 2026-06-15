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Líbí se mi bořit předsudky, říká první žena v čele sportovní redakce

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Lucie Macháčová | foto: Michal Fanta

Lenka Brož
Píše o fotbalu a MMA, komentuje významné události sportovního světa a nově se stala první ženou u nás, která vede velkou sportovní redakci. Lucie Macháčová je zvyklá pohybovat se v mužském prostředí, a to v šatech či sukni a s červeně nalakovanými nehty.

Vaší srdcovou záležitostí je fotbal. Jak jste se k němu dostala?
Můj mladší bratr (Zdeněk Folprecht – pozn. red.) byl odmalička fotbalový blázen. Začal u nás na vsi, pak šel do Sparty. Několik let hrál ligu, potom v zahraničí a teď dělá fotbalového experta v televizi. Víte, jak to mají sourozenci: Když on, tak já taky! Nejdřív jsem mu začala psát fotbalový deník a pak fotbal zkusila sama hrát. Většinu talentu tedy podědil brácha, já jsem byla spíš takový buldok, kterého nasadili na soupeřova nejlepšího hráče s pokynem: „Drž si ho na tělo a nenech ho dýchat.“ No prostě žádný Messi v sukních jsem nebyla. Hrála jsem na pozici předstopera, dnes se tomu říká defenzivní záložník. A v celém okrese jsme byly jenom dvě holky fotbalistky.

Zakopete si ještě dneska?
Jistě, protože mám dva syny a ti taky žijí fotbalem. Rozebíráme spolu zápasy, bavíme se o přestupech, o tom, v jakém rozestavení hraje Manchester City...

Válcujete je svými znalostmi?
Jak se to vezme. Když třeba hrajeme v autě jména hráčů podle abecedy a padne dejme tomu písmeno V, kluci řeknou „Vinicius“ a já „Vomáčka“. „Mami, prosím tě, Vomáčka neexistuje,“ protestují. A já: „Ale jo, Benjamin Vomáčka hrál za Baník Ostrava a za Slavii.“ Oni to vygooglí: „Máš pravdu. Tihle tvoji páprdové!“ Klepu na dřevo, že mám se syny výborný vztah právě i proto, že nás pojí fotbal. Můj táta, který má pět vnuků a všichni kopou, nedávno poznamenal: „Ty jo, já si vůbec neumím představit, kdyby nehráli. O čem bych se s nimi bavil?“ Všem rodinám bych přála mít nějakou takovou společnou vášeň.

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