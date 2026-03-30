Při přípravě na náš rozhovor mi několik lidí vyčetlo, že se podílím na propagaci obezity. Aniž by o vašem projektu Moje tělo je moje cokoli věděli. Setkáváte se často s těmito předsudky?
Když mi někdo řekne, že propaguju obezitu, tak se mi chce smát. Nebo taky plakat. Ale rozhodla jsem se, že nebudu dělat ani jedno, jen pořád dokola mluvit o tom, že tlustí lidé existují a mají právo na respekt. To není propagace obezity, ale výzva k základní mezilidské slušnosti, k pokusu o empatii. Šikana nikomu ke zdraví nepomůže. Surové komentáře obhajované stylem „dělám to pro jeho dobro“ podle odborných studií působí přesně opačně – zdraví zhoršují. Toto prostě nefunguje, ten člověk tím přichází o sebevědomí a sebeúctu. Bojí se chodit mezi lidi. Bojí se jít k doktorovi. Body shaming (zesměšňování nebo kritika tělesného vzhledu – pozn. red.) má přímý vliv na duševní, potažmo i fyzické zdraví.
Jen pro pořádek: Zdravotní rizika nadváhy nerozporujete.
Samozřejmě že nerozporuju, jsou naprosto reálná. Nikdo přece neříká, že je super mít nadváhu. Říkám, že tlustí lidé tu jsou, existují a není fér je přirovnávat ke zvířatům, ponižovat je a dělat z nich občany druhé kategorie. To je nepřijatelné a zásadně to ovlivňuje životy.
Nedávno jsem dělala rozhovor se socioložkou Terezou Stöckelovou, která říkala, že podle vědeckých dat přináší zdravotní rizika nejen obezita, ale třeba i pití piva, a to nejen vyložené opíjení se, ale už takové to „české“ popíjení v hospůdce. Taky konzumace červeného masa, kouření… Tak proč je ve srovnání s nimi zrovna u obezity tak veliký společenský odsudek? Možná kvůli přesvědčení, že stačí trošku chtít a zhubnete? Že je to vaše vina a málo se snažíte? Jenže takové to „víc se hýbej a míň jez“ velmi často nefunguje. Obezita je chronická nemoc. A věřte, že kdyby to šlo tak jednoduše změnit, všichni by to dávno udělali a byli by hubení. Protože tu míru verbálního násilí a pocit méněcennosti, že „jste asi fakt úplně nemožní“, nechcete zažívat.
Stigmatizace lidí s vyšší hmotností – fat shaming – je jen jednou z forem body shamingu. Kritika a posměch můžou dopadat i na lidi naopak hodně hubené, s velkým nosem, ušima, s brýlemi…
To ano, akorát u nich se snáz dodá: „Ale oni za to přece nemůžou...“ Přesto to řadě lidí přináší velké trápení – včetně těch, kdo jsou třeba naopak podle ostatních moc hubení. Zatímco u vyšší váhy setrvává stereotyp o vlastní vině, který nebere v úvahu poměr toho, co ovlivnit můžeme a co ne. Jako by tloušťka byla povahová vlastnost.
Když je tlustá, tak je líná, nemá vůli, vymlouvá se...
Socioložka Tereza Stöckelová v této souvislosti poukazuje na takzvané delegování zodpovědnosti. Je fakt, že lidí s obezitou přibývá. Ale příčiny toho jevu se v obecném veřejném mínění svalují výhradně na jednotlivce, přestože je tu řada faktorů, které člověk prostě nemá šanci sám ovlivnit. Vědci a lékaři upozorňují, že žijeme v takzvaném obezitogenním prostředí. Od šedesátých let obezita prudce narůstá. Pokud je tloušťka osobní selhání dané povahou, znamená to, že se po tisících let existence lidského tvora na Zemi nějak zázračně změnila povaha lidí? Asi se shodneme, že to není moc pravděpodobné.
Roli při rozvoji obezity hraje i životní prostředí plné endokrinních disruptorů (látky, které narušují fungování hormonálního systému – pozn. red.). Taky vysoce zpracované potraviny plné cukru a nezdravého tuku, nadesignované k tomu, aby v nás vyvolaly závislost. A pak tu samozřejmě vládne marketing, který nám říká: Dej si čokoládu a budeš šťastnější. Ohledně jídla jsme obklopeni lží. Výzkumy různě po světě se shodují, že nadváha je spojená s ekonomickou situací a vzděláním. Levné jídlo má často méně kvalitní složení, obsahuje víc cukru a náhražek. Roli tedy hrají fyzické, psychické, sociální i environmentální faktory. Je to hodně složité a každý jsme jiný.
Mě napadají takové ty kynologické praktiky.
Tumáš piškotek! Odmala se učíme odměňovat se nezdravým jídlem, nejčastěji sladkým. Takže na rodinné oslavě vám celý den nabízejí cukroví, a zároveň slyšíte: „No tys teda přibrala! Musíš shodit – chlapi tlustý ženský nechtějí, zůstaneš na ocet.“ Čímž se dostáváme k tématu psychiky a kompenzace úzkosti a stresu jídlem. Do jaké míry je pro nás jídlo pouze výživou, když jsme prožili stresující události, se kterými nám pak pomáhá?
V rámci projektu Moje tělo je moje jezdíme po školách s workshopem Každé tělo má svůj příběh. Vyzýváme studenty, aby ve skupinkách sepsali seznam toho, co všechno mohlo od narození ovlivnit vzhled člověka, který jde proti nim po ulici. Vzniká rozsáhlá mentální mapa: dětství a rodina, fyzické zdraví, psychické zdraví, vzdělání, sociální situace, množství spánku, partnerský vztah a mnoho dalšího. Můžeme si představit, že kdyby člověk byl strom, tak tyto souvislosti tvoří jeho kořeny. Vidíme chodit po ulici lidi s nějakým tělem, ale pod povrchem má každý košaté a spletité kořeny, které nevidíme – tak pojďme druhé nesoudit.
A taky nekomentovat. Nedávno jsem měla spor se svým mužem, protože utrousil negativní poznámku o pozadí kolemjdoucí ženy – které bylo mimochodem menší než to moje. Přitom já vím, že je to hodný a vzdělaný člověk a má mě rád. Tak si říkám, že možná lidi nejsou zlí, spíš nedovychovaní.
Podle mě jsou lidi v podstatě dobří, většina jich nechce ubližovat. Zároveň jsme všichni pod tlakem a v nejistotách a podobné komentáře můžou být i způsob, jak si trochu zahojit sebevědomí na úkor ostatních. Pokud si někdo myslí, že druhému pomůže tím, že ho komentuje, zesměšní, urazí a podobně, tak se mýlí. Studie jasně ukazují, že většinu lidí nevyžádané poznámky na vzhled demotivují, vylekají, zaženou ještě víc do úzkostí, osamělosti, pochybností. Na workshopech učíme ctít pravidlo pěti sekund: Komentuju jen to, co jde změnit do pěti sekund. Máš ve vlasech list, máš na zubech mák… Pokud to nejde během tak krátké chvíle změnit, mlčím. Když někdo bude chtít znát můj názor, tak se mě zeptá.
Navíc určitě každý máme doma zrcadlo.
Přesně tak. A nikdy nevíte, co vaše slova spáchají, jak poznamenají život druhého. Ostatně na toto téma jsem vytvořila i podcast Sádlo. Mluví v něm ženy nejrůznějšího vzhledu, od vrcholové sportovkyně až po ženy s nadváhou a modelky. Shodují se, že následky komentářů na vzhled si nesou životem jako zranění. Slova můžou být zbraň. Pokud mi záleží na zdraví druhého, tak to nejlepší, co můžu udělat, je komunikovat s ním laskavě a s respektem. Pak můžu mluvit o čemkoliv, třeba i o tom, že o něj mám starost, protože přibral.
Ridina Ahmedová
zpěvačka, hudebnice a performerka (51)
Podcastu Sádlo předcházelo stejnojmenné monodrama. Byla to pro vás jako pro muzikantku herecká výzva?
Představení vzniklo tak, že jsem četla výzvu na vytvoření performance v paláci Akropolis. Podmínka byla, aby umělec vystoupil ze své komfortní zóny. Byla jsem si vědoma toho, že se vrhám do riskantního dobrodružství. S pochybností o svém vzhledu žiju od puberty a chtěla jsem se na to podívat. Položila jsem si otázku, jak se žije ženám, které mají pocit viny za to, že nejsou dost dobré. Zveřejnila jsem na sítích výzvu – a začaly se valit příběhy. Bylo to až mrazivé. Ženy všech velikostí pojil pocit, že nemají na těle to „správné“ množství sádla. Byl to následek nátlaku, třeba ve sportovním oddíle nebo v rodině, špatně zvoleného slova, taky nasávání atmosféry společnosti, kde je snadné připadat si fyzicky nedostatečná.
K představení vznikl odvážný plakát, i na jevišti jste byla ve spodním prádle. Takže vystoupení z komfortní zóny splněno?
Ano, akorát jsem tak velké vystoupení nečekala. Mělo jít o představení pro alternativní scénu. Jak jsem ale to téma zvedla ze země, spustila se bouřlivá společenská debata. Vyšlo totiž najevo, že se týká opravdu velkého množství lidí, a jak se o něm nemluví, panuje kolem něj velké napětí. Najednou se mé odhalené tělo stalo součástí veřejného prostoru. Musela jsem ustát, že mi chodí výsměchy typu „ty drž hubu a běž do fitka“. Přišel i hejt: „Máte na rukách krev, víte o tom? Jste zodpovědná za životy lidí, když propagujete obezitu.“ To jsem si musela v sobě opravdu promyslet, jestli si stojím za tím, co dělám.
Jste uznávanou hudebnicí. Neříkali vám kolegové, zda něco takového máte zapotřebí?
Ano, i to jsem slyšela: „Jsi fakt dobrá zpěvačka. Proč to děláš? Máš zpívat!“ Jenže to, že se věnuju muzice, přece neznamená, že se tím zbavuju svéprávnosti vyjadřovat se i k jiným věcem. Já nemám lobotomii. Stejně jako herec může říct v médiích svůj názor, tak já za sebe jako za člověka, jako za ženu, můžu říct, jak mi je, když mě společnost hodnotí na základě vzhledu a já zrovna spadám do kategorie, která nevyhovuje. Bylo to turbulentní období.
Bolelo to?
Trochu mě to retraumatizovalo, ozvaly se úzkosti ze školních let šikany. Kamarádka psycholožka mi poradila, abych si vzala panenku, která bude představovat malou Ridi. Dnes už jsem dospělá žena, která se o sebe postará. Bezbrannost je dávno pryč. Ta malá holčička se bojí, ale to už dneska nejsem já. Já mám mnohem víc zkušeností. Panenku jsem s sebou všude tahala a opakovala jí, že se fakt už nemusí bát, že teď už mám síly dost. Pamatuju si, jak mluvím v rozhlase a mám ji před sebou opřenou o mikrofon. Bylo to náročné období, ale ani v nejmenším nelituju.
Víc přibírat jsem začala až poté, co jsem slýchala, že jsem tlustý vepř. Jako by se ty kecy sebenaplnily.
Představení bylo o příbězích jiných žen a jejich těl. Jaký je ten váš?
Mám dobrý život, rodinu, partnera… Ale stejně jsem se určitých obav z nedostatečnosti nezbavila. Samozřejmě bych chtěla vážit míň, chodit si světem s větší lehkostí. Do máločeho jsem v životě investovala tolik peněz, energie, síly, vůle. A to je další problém. Spousta lidí, nejen dívky, od dětství slýchá: Zhubni. Ale velmi často už se nedozví, jak toho zdravě a udržitelně docílit. A to ani od lékařů. Informací je okolo nás hromada, často si protiřečí. Je to velký byznys. A je snadné se do toho zamotat a spadnout do poruchy příjmu potravy, do úzkostí, nemoci. Nedávno mi došlo, že první diety jsem držela už ve třinácti letech. Vlastně jsem svému tělu vděčná, že to se mnou všechno vydrželo.
Byla jste baculaté dítě?
Zrovna včera jsem vytáhla fotky a říkala si, že jsem nebyla tlustá. Možná trošku oplácaná, ale nic, co by bylo nápadné. Přibírat jsem začala až poté, co jsem slýchala, že jsem tlustý vepř. Myslím, že se mi jídlo stalo útočištěm, bezpečným místem, laskavou kamarádkou. Jako by se ty kecy přes moji psychiku sebenaplnily.
Děti dovedou být kruté.
Můj tatínek je ze Súdánu, takže jsem vypadala jinak: Byla jsem snědá, měla jsem takovou helmu kudrnatých vlasů. Děti nevěděly, kam mě zařadit. Jeden z mých nejhorších zážitků z té doby byla volba miss na letním táboře. Kluci se domluvili, že hlasy naházejí mně, že bude prča. Pořád se vidím na tom nejvyšším stupínku, vedle mě na druhém místě ta nejkrásnější holka – a kluci se můžou potrhat smíchy. A vedoucí nezasáhli… Dnes jako dospělé mi to hlava nebere, že to nechali být a neošetřili to.
Co byste od nich tehdy potřebovala?
Minimálně měli říct: „Viděli jsme, že se ti kluci smáli. To muselo být nepříjemné. Jak ti je? Kdyby sis potřebovala popovídat, jsme tu.“ Přesně z toho důvodu jsem kývla na nabídku napsat knihu, kterou bych sama bývala potřebovala, když mi bylo těch třináct čtrnáct. Poslední rok jsem se scházela s dospívajícími a naslouchala jim. Otevřeně mluvili o akné, nadváze, odlišnostech, nejistotách i o tom, co jim pomáhá, aby se jim v jejich těle žilo lépe. Cítila jsem obrovskou zodpovědnost, že vynáším takové složité a důležité téma, takže jsem knize Moje tělo je moje věnovala velkou péči.
Psala jsem ji spolu s dětskou psycholožkou Radkou Kůřilovou a scenáristkou Terezou Fousek Krobovou. Poprosila jsem o názor ještě druhou zkušenou dětskou psycholožku, Alenu Vávrovou, která když dočetla, tak nám řekla, že jí to přijde skvělé.
V knize mluví nejen dívky, ale i chlapci. Ti ale asi stojí před jinými výzvami, ne?
Ano – a jsem moc ráda, že promluvili, protože muži obecně mají větší potíž říct, že je něco bolí na duši, že o sobě pochybují. Zase jsou za tím ty stereotypní představy o tom, jaká má být „správná ženská“ a „správnej chlap“. V naší společnosti je ideální žena krásná štíhlá princezna, líbezná, trošku plachá. Muž má být statečný, odvážný a nenechat se přemoct svými emocemi, protože „chlapi přece nepláčou“. Přitom taky mají svá témata: Jsem dost vysoký? Dost svalnatý, silný? Mám dost vlasů?
Mám dost velký penis?
Do podcastu Moje tělo je moje nám někdy píšou i muži. Nad jejich příběhy jsem si uvědomila, že zesměšňování, kritizování nebo ponižování něčího těla není jednostranná věc. Že ženy dokážou být taky velmi kruté, třeba právě v intimních věcech, jako je velikost penisu.
Je body shaming věcí našeho západního světa?
Není. V zemích, které jsou zatím méně napojeny na euroamerický ideál krásy, mají tamní kultury taky svoje představy o tom, jak „správně“ vypadat. Zažila jsem to třeba v západní Africe, kde jsou žádoucí oblé křivky, takže to tam schytávají ženy, které by u nás na Západě byly ty krásně štíhlé. Slýchají věci jako „s takovým tělem nepřežiješ porod“. Jedné z těch, které jsme fotografovali pro naši putovní výstavu, její otec vyčetl: „Ty jsi nejslabší ze všech mých dětí.“ A ona pak řešila velké strachy, že v životě vůbec neobstojí. Ženy tam chtějí mít tvary a v lékárnách se prodávají „posilovače chuti k jídlu“. Zároveň je tam považována za krásnou světlá kůže, to je zase odkaz kolonialismu. Mnoho žen se maže agresivními krémy s hydroxidy, po kterých se ale hůř hojí drobné ranky a kůže není chráněná před sluncem. Ideály jsou tam tedy jiné, ale ten tlak je stejný.
Zdá se, že projekt Moje tělo je moje se vám jaksi vymkl, myslím to v dobrém. Jak se daří jeho aktivity financovat?
To je ta náročná část celé věci. Když jsem během podcastu Sádlo četla všechny ty e-maily, příběhy o trápení, které hodnocení vzhledu přináší, říkala jsem si: Ty jo, tady se ukazuje opravdu veliký problém – co já můžu udělat, abych přispěla k posunu? A založila jsem neziskovou iniciativu primárně proto, aby jiné děti nemusely procházet šikanou, jako jsem jí prošla já. Chtěla jsem, aby vznikla metodika workshopů, se kterými bude tým lektorů jezdit po školách a říkat dětem, že za svoje tělo nesu zodpovědnost, ale není mojí povinností vyhovovat představám druhých. Že každý člověk si zaslouží respekt bez ohledu na to, jak vypadá. Na to se pak nabalovaly další projekty – putovní výstava a teď přibyla kniha. Projekt stojí na úžasných lidech, ale moc potřebujeme silného finančního partnera, abychom se stabilizovali a mohli víc šlápnout na plyn. Pokud toto čte, budeme rádi, když se ozve.
Audio dokumenty, nezisková iniciativa, hudba, lektorování práce s hlasem, psaní, tři děti, dvě kočky, partner – jak se vám sedí na tolika židlích?
Popsala bych to spíš tak, že pluju v proudu řeky, dívám se okolo sebe a mám hodně rukou, kterými řeším to, co je zrovna potřeba. Naštěstí disponuju množstvím životní energie a víc mě to celé těší, než stresuje. Není to sice jednoduché, ale ta svoboda mi za to stojí. Já potřebuju zhmotňovat svoje vize. Vím, co umím, co chci dělat. A taky už ale vím, co neumím. Takže si tak pluju a kolem mě se dějí věci.
Jak vnímají vaše děti to, že se z vás stala veřejně známá osoba, a to nejen díky – mimochodem moc hezké – hudbě?
Podcast Sádlo vznikl za covidu a hodně jsem ho editovala doma. S dětmi jsem o tom mluvila, vysvětlovala jsem, co dělám a proč mi to přijde důležité. Takže s tímto jsou srozuměné. Víc jim vadí, když jdeme po ulici a já si začnu zpívat. Jsem extrovertní, takže se občas dávám s lidmi do řeči – to děti radši utíkají napřed. Chápu je.
Tady v kavárně jste se během chvilky dala do řeči s cizinkou u vedlejšího stolu, z angličtiny jste přešly na arabštinu a pak na plynulou francouzštinu. Přišlo mi úžasné, jak přirozeně jste navázala kontakt.
Já mám prostě jižanskou povahu. Miluju Marseille, to je napůl Afrika, napůl Evropa, cítím se tam jako doma. Když s dětmi cestuju do jižních zemí, tak vidí, že se tam tyto interakce dějí běžně. A já jim říkám: „Vidíte, nejsem mešuge! Jen jsem prostě vyrostla jinde a mám odtamtud naturel.“
Asi to není úplně korektní, ale proč trváte na koncovce -ová? Já jsem ji u svého příjmení s úlevou nechala vymazat.
Beru ji především jako postoj. Vyjádření toho, že jsem Češka.
Je fakt, že to já se svým průměrným středoevropským vzhledem dokazovat nemusím.
I toto je moje téma. Chci připomínat, že tu žijí lidé, kteří mají cizokrajné příjmení a jsou tady doma.
Připomínat, že svět je a má být pestrý?
Zrovna nedávno jsem nad tímto přemýšlela. Všichni víme, že svět je pestrý. Někdo má rád hudbu, někdo sport, někoho baví malování nebo matematika. Ale jedna věc by měla být společná všem, a sice být krásní. To je přece absurdní! Nemám ráda takové ty klišovité řeči, že každá žena je krásná. Nemusíme být krásné. Nikomu to nedlužíme. Ostatně, co je to krása? Ten pán, co sedí tam u kafe, by ji nejspíš definoval jinak než váš muž nebo můj muž, než vy nebo já. A hlavně – to, jestli nám ten který člověk přijde krásný, či ne, přece absolutně neovlivňuje jeho lidskou hodnotu.