Opakovaně odkazujete na odhady Světové zdravotnické organizace, podle kterých zemře v roce 2050 na antibiotickou rezistenci víc lidí než na rakovinu. S jakými reakcemi se setkáváte?
Lidé jsou z toho zaražení, samozřejmě. Stává se, že se mě ptají, jestli nejde o hysterii. Nebo jestli antibiotická rezistence není nějaký moderní trend. Snažím se jim vysvětlit, že je to opravdu aktuální téma, ne něco, co bychom si my vědci v laboratoři vymysleli a teď se to snažili zpopularizovat. Jsem jen jedna z mnoha, kdo se snaží mluvit o tom, že tento problém tady je, že je palčivý a že s ním musíme začít něco dělat teď hned právě proto, aby se ty černé předpovědi nenaplnily.
