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Na jedny šaty až 20 metrů látky a tisíce kamenů, líčí návrhářka StarDance

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Návrhářka Kateřina Šmejkalová, majitelka ateliéru NOSME, s kostýmy, které šila pro sourozence Taschlerovi | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Přes deset let závodně tančila, dnes obléká tanečníky. Letos se módní designérka Kateřina Šmejkalová stala hlavní návrhářkou StarDance a pro soutěž připravuje stovky kostýmů. Kolik metrů látky padne na jedny šaty, proč má ráda peří a co všechno musí taneční model vydržet?

Nový ročník StarDance, jehož premiéra je naplánována na 10. října, je už čtrnáctý. Je čtrnáctka vaše oblíbené číslo?
Ne. Mám ráda osmičku. Číslům ale nepřikládám velký význam.

Jako designérka a majitelka brněnského salonu NOSME tvoříte především pro tanečníky a krasobruslaře, oblékáte účastníky slovenské soutěže Let’s Dance, připravila jste kompletní návrhy pro projekt Love2Dance. Jak jste se k tomu všemu dostala?
Kreslila jsem odmalička. Mým snem byla návrhářská škola, ale mamka zastávala názor, že gymnázium bude lepší. Nicméně i tak jsem po maturitě vystudovala Katedru umění Masarykovy univerzity, výtvarnou a vizuální tvorbu. A aby toho nebylo málo, přidala jsem si práva a oděvní návrhářství. Během studií jsem začala realizovat taneční kostýmy, hodně mě v tom podpořil vedoucí mé diplomové práce Petr Kamenický, za což jsem mu vděčná.

Šaty jsou jedním z lákadel, která přivádějí holčičky i ženy na parket.

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