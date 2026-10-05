Nový ročník StarDance, jehož premiéra je naplánována na 10. října, je už čtrnáctý. Je čtrnáctka vaše oblíbené číslo?
Ne. Mám ráda osmičku. Číslům ale nepřikládám velký význam.
Jako designérka a majitelka brněnského salonu NOSME tvoříte především pro tanečníky a krasobruslaře, oblékáte účastníky slovenské soutěže Let’s Dance, připravila jste kompletní návrhy pro projekt Love2Dance. Jak jste se k tomu všemu dostala?
Kreslila jsem odmalička. Mým snem byla návrhářská škola, ale mamka zastávala názor, že gymnázium bude lepší. Nicméně i tak jsem po maturitě vystudovala Katedru umění Masarykovy univerzity, výtvarnou a vizuální tvorbu. A aby toho nebylo málo, přidala jsem si práva a oděvní návrhářství. Během studií jsem začala realizovat taneční kostýmy, hodně mě v tom podpořil vedoucí mé diplomové práce Petr Kamenický, za což jsem mu vděčná.
Šaty jsou jedním z lákadel, která přivádějí holčičky i ženy na parket.