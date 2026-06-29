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Díky dětem jsem si uvědomila téma ADHD, říká Kodetová. Na albu zpívá s dcerami

Tereza Čaladi
Bára Kodetová

Bára Kodetová | foto: Anna Kovačič

Bára Kodetová
Bára Kodetová
Bára Kodetová miluje přírodu a práce na zahradě ji opravdu baví.
Bára Kodetová na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)
9 fotografií
Začínala v Národním divadle jako pokračovatelka slavného hereckého rodu.Teď se Bára Kodetová odhodlala splnit si sen o vlastní desce. Vypráví o hledání svého hlasu, o životě v rodině plné umělců, podpoře ze strany manžela i dcer a o tom, proč je pravdivost důležitější než dokonalost.

Co se skrývá za názvem vašeho debutového alba Hlas? Jakým hlasem chcete být?
Já si myslím, že člověk by měl být především hlasem sebe sama. A to je někdy těžké, obzvlášť pro ženy. My často dlouhá léta fungujeme pro rodinu, děti, partnera, pro všechny kolem sebe – a během té cesty se může stát, že se náš vlastní hlas trochu ztiší. Nezmizí úplně, ale přestaneme ho poslouchat. Deska je pro mě návratem k sobě samé. K tomu, co cítím, co chci říct, co potřebuju sdělit. Nejde jen o zpívání, ale taky o odvahu být slyšet, být autentická, možná i trochu zranitelná.

Rodiče by měli být schopni učit se od svých dětí. Každá generace přináší něco nového a moje děti mě v mnoha věcech hodně inspirují.

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