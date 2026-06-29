Co se skrývá za názvem vašeho debutového alba Hlas? Jakým hlasem chcete být?
Já si myslím, že člověk by měl být především hlasem sebe sama. A to je někdy těžké, obzvlášť pro ženy. My často dlouhá léta fungujeme pro rodinu, děti, partnera, pro všechny kolem sebe – a během té cesty se může stát, že se náš vlastní hlas trochu ztiší. Nezmizí úplně, ale přestaneme ho poslouchat. Deska je pro mě návratem k sobě samé. K tomu, co cítím, co chci říct, co potřebuju sdělit. Nejde jen o zpívání, ale taky o odvahu být slyšet, být autentická, možná i trochu zranitelná.
Rodiče by měli být schopni učit se od svých dětí. Každá generace přináší něco nového a moje děti mě v mnoha věcech hodně inspirují.