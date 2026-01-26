Zimní olympiáda je za rohem, ale vy ji s vaším týmem raději nazýváte „italským přáteláčkem“. Proč a jak toto pojmenování vzniklo?
On to takový přáteláček skutečně je. Olympijská myšlenka se opírá o tři hodnoty – úsilí o dokonalost ve sportu a osobním životě, posilování přátelství mezi jednotlivci a národy a ctění pravidel fair play. Což je úžasné poselství, jenže když se nahlas řekne „olympiáda“, všichni si asi představí zodpovědnost k Olympijské chartě – a najednou se začnou chovat úplně jinak. Všichni. Novináři, týmy i jinak normální lidi začnou šíleně zmatkovat. A já na tu hysterii nějak nejsem stavěná. Tak jsem to aspoň klukům v týmu zatrhla, abych nemusela sledovat, jak se mi kvůli jednomu slovu někteří z nich před očima mění k nepoznání.
Nejdůležitější opravdu asi je nenechat si nikým znechutit to, co vám dělá radost.