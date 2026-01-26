Snažili se mě vystrkat, odkud to šlo, ale nevzdala jsem to, říká Ester Ledecká

Ester Ledecká

Když Ester Ledecká vyrazila na své první olympijské hry, všechny ohromila získáním dvou zlatých medailí – ze snowboardingu a z alpského lyžování. Zlato si přivezla i z druhé olympiády. Jak se cítí krátce před závody v Super-G a paralelním obřím slalomu na prkně?

Zimní olympiáda je za rohem, ale vy ji s vaším týmem raději nazýváte „italským přáteláčkem“. Proč a jak toto pojmenování vzniklo?
On to takový přáteláček skutečně je. Olympijská myšlenka se opírá o tři hodnoty – úsilí o dokonalost ve sportu a osobním životě, posilování přátelství mezi jednotlivci a národy a ctění pravidel fair play. Což je úžasné poselství, jenže když se nahlas řekne „olympiáda“, všichni si asi představí zodpovědnost k Olympijské chartě – a najednou se začnou chovat úplně jinak. Všichni. Novináři, týmy i jinak normální lidi začnou šíleně zmatkovat. A já na tu hysterii nějak nejsem stavěná. Tak jsem to aspoň klukům v týmu zatrhla, abych nemusela sledovat, jak se mi kvůli jednomu slovu někteří z nich před očima mění k nepoznání.

Nejdůležitější opravdu asi je nenechat si nikým znechutit to, co vám dělá radost.

