Než se dostaneme k technu a vaší profesi, zaujalo mě, že se na závodní úrovni věnujete stolnímu tenisu. Jak se to stalo?
Začala jsem s ním už jako malá v Brně, kde jsem se narodila. Vrátila jsem se k němu ale až ve dvaatřiceti, už v Praze, po zhruba deseti letech pauzy, kdy jsem hodně cestovala a jako dýdžejka vystupovala po celém světě. Pak přišly děti a na sport nebyl čas ani energie. Teď jsem si to ale vynahradila. Hraju první ligu profesionální soutěže, nad ní už je jen extraliga, kterou hrají i české reprezentantky. Mám zhruba čtyřicetiprocentní úspěšnost, což je, myslím, na můj věk slušné, protože soupeřky jsou vesměs holky kolem dvaceti a mladší. Neskutečně mě to baví – zápasy, boj, to, že mi nikdo nic nedá zadarmo, každý bod si musím poctivě vydřít. Bezvadně si vždycky vyčistím hlavu.
Po osobní stránce šlo o složité období, tehdy byly mladšímu synovi dva roky, staršímu pět, s Michalem jsme pro ně tedy museli zařídit hlídání. Jednu dobu jsme se docela míjeli.