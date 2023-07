Jaké je žít v Itálii. V Toskánsku jsem se našla, říká novinářka Veronika Nováková

Povídáme si spolu na dálku. Kde jsem vás zrovna zastihla?

S mužem a naším synem žijeme v městečku Marina di Cecina, což je malé přímořské středisko na toskánském pobřeží. Leží asi šedesát kilometrů jižním směrem od Pisy.

Jak jste se ocitla zrovna tam?

Studovala jsem na vysoké škole žurnalistiku a mezi bakalářským a magisterským studiem jsem si udělala pauzu a naskytla se mi příležitost absolvovat stáž v malém toskánském vinařství na pobřeží. Tenkrát jsem toho o vínech ještě moc nevěděla, ale pohovorem jsem prošla a mohla jsem do milované Itálie odjet. To byl rok 2009. Byl to pro mě tak ohromující zážitek, že jsem se tam pak tři léta po sobě na práci vracela. Mezitím jsem pořád studovala na Slovensku, vášeň k Itálii ale ve mně zůstávala.