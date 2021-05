Někdy jsem „mentálně zaostalá“ v logickém myšlení, přiznává Adela Vinczeová

Připojila jste se k projektu Change is Chance (Změna je šance), který se věnoval inspirativním ženám i zažitým genderovým stereotypům. Nezdá se vám zvláštní, že i dnes musí ženy stále bojovat o své místo ve společnosti?

Nevím, jestli musí bojovat. Já se obávám, že si to jen ženy tak vysvětlily, že musí o něco bojovat, a že je to chybné nastavení. Měly by spíš zaměřit pozornost na své ženské kvality a nesnažit se být rovnocenným soupeřem v mužském světě.

Zatím to vypadá tak, že stárnu do krásy, a jestli to takhle bude postupovat, budu přenádherná. Adela Vinczeová moderátorka