Příští rok to bude deset let, co jste založila vlastní značku. Chystáte se bilancovat?
Dělám to několikrát do roka, chráním si tím svůj čas a prostor. I své klienty učím pravidelně se zastavit a udělat si reflexi. Říkám tomu energetický audit, tedy vyhodnocování toho, co vám energii dává, co bere, co vám dává smysl a co už ne.
Audit – to je takový firemní výraz. Vy jste dlouhé roky strávila ve velké korporátní firmě. Ještě něco z toho prostředí ve vás i po letech přetrvává?
Korporát je pro mě přirozené prostředí, umím se v něm pohybovat. Rozumím firemní struktuře, vnitřnímu vyjednávání i tomu, co funguje, když chcete kariérně postoupit. Je to systém, který drží pevně pohromadě. Ze znalosti těchto postupů budu čerpat celý život. Pro mě to byla obrovská škola, za kterou jsem vděčná. Jako farmaceutická reprezentantka jsem byla každý den v terénu, měla jsem jasný počet schůzek, které musím absolvovat. Dodnes jsem zvyklá rozvrhnout si kalendář na několik měsíců dopředu.
Když jsem odešla z korporátu, musela jsem „dospět“. Najednou jsem já byla šéfkou svého života.