Dermatoložka: Vyhněte se botoxu a výplním v akci. Nejsou to bezpečné dárky

V ordinaci denně řešíte žádosti o krásnější obličej a korekci vzhledu. Kde se podle vás bere touha po dokonalosti?

V současné době to nejcitelněji diktují sociální sítě. Mladé dívky, kolikrát ještě náctileté, mezi sebou sdílejí fotografie s tím, jak si přejí vypadat. Netýká se to samozřejmě jen mladých pacientek, je to záležitost i starších žen. Ale já se ve své praxi setkávám s tím, že po těchto zákrocích touží čím dál mladší ženy, které to často ani nepotřebují.

Jaká jsou jejich nejčastější přání ?

Tady je to otázka věku. Náctileté a mlaďounké pacientky požadují zvětšení rtů, i když je to kolikrát skutečně zbytečné. Často chtějí dokonalý obličej, řešit výplně, nebo vrásky, které ještě ani nejsou vidět: tam je jasnou motivací touha po dokonalosti, jakou v nás pěstují sociální sítě. Ženy kolem čtyřicátého roku života pak začínají řešit mimické vrásky kolem očí nebo úst. Nechtějí je úplně vymazat, ale touží stárnout pomaleji, vypadat dobře a přitom přirozeně. Ta motivace je v tom pocitu, že se chtějí cítit dobře samy před sebou. Další věkové skupiny kolem padesátého roku pak nejvíc touží po zpevnění ochablé pleti.

Sociální sítě, přefiltrované fotografie a taky jiné ženy na ulicích s „dokonalými obličeji“… to je silná masáž. Jaký to podle vás má vliv na psychiku dospívajících dívek, které si na svůj dospělý obličej zvykají, sžívají se s ním, učí se ho mít rády?

U mladých dívek je to problém, protože podle tohoto diktátu také chtějí vypadat dokonale a ve své přirozenosti se cítí méněcenné. Vidí, jak jsou influenceři úspěšní, a možná je chtějí napodobit. Je proto potřeba jim vysvětlovat, že dokonalost není v té umělosti a že krása je zůstat v přirozenosti. Dívky, které si nechají aplikovat výplně do rtů či do tváří, navíc potom vypadají všechny stejně nebo podobně. Je to tedy i o tom, jak jim to okolí vysvětlí a jakou mají komunikaci doma s rodiči.

U psychiky starších žen je to spíš o tom, že chtějí být stále hezké a upravené a stále i po letech se líbit svému manželovi. Když jsme v manželství dlouhodobě, připadáme si neviditelné, cítíme, že už nás manžel tolik neobletuje, nemá zájem. Co si budeme povídat, máme děti, jsme unavené, ne vždy máme tendenci se líčit. V těchto případech ale spíš sleduji, že rozhodnutí k nějaké estetické úpravě je motivováno zevnitř, že to dělají vědomě samy pro sebe. Psychika klientů je v této profesi velmi důležitá, hraje velkou roli.

Dívky a ženy, které podléhají trendu plných rtů a tváří, často projdou v mládí i několika zákroky, které ovšem nejsou levné. Je tu tedy to riziko, že proces absolvují na nekvalitním místě nebo s člověkem, kterému chybí odbornost?

Ano, toto je náš problém dnešních dní. Tyto přípravky by vždy měl aplikovat lékař. Ne kosmetička, ne sestřička, protože u výplní je vždy velké riziko, že se aplikace nemusí povést. Mohou přijít velké komplikace: například u výplní kyselinou hyaluronovou můžete ucpat cévu, mohou se udělat boule na obličeji, může přijít infekce, pokud se pracuje s nějakými neotestovanými materiály. Po botoxu může spadnout obočí, vyboulit se oko: na všechny tyto situace musí umět odborník reagovat a musí si s nimi umět poradit.

Cena za krásu Cena za výplň rtů se pohybuje přibližně mezi 8 500 a 10 000 korun.

Botulotoxin se zpravidla počítá dle spotřebovaných jednotek. Například odstranění glabely, vrásky mezi obočím, stojí přibližně 2 500 až 4 000.

Co se děje s kůží, když se do ní vpravují cizí látky? Jak úspěšně je vstřebávají?

V dnešní době máme spoustu metod, jak tyto cizí látky do kůže aplikovat. Ať už jsou to laserové zákroky, ať je to kyselina hyaluronová, nebo polynukleotidy, které mají stimulovat náš kolagen. Velmi tedy záleží na metodě, ale také na tom, co aplikujeme. Vždy je strašně důležité si předem zjistit, jaké materiály se používají, protože se dnes a denně setkáváme s tím, že jsou aplikovány látky, které nejsou certifikované, které nejsou kvalitní, nebo vám je vpíchnou někde mimo zdravotnická zařízení. Neznáte původ těchto látek, nevíte, odkud se překupují, ani jak byly skladovány. Ty pak jdou do kůže s velkým rizikem.

Pozná pacient, že něco není ok?

Pokud dojde k ucpání cévy u kyseliny hyaluronové, tam jde opravdu o čas. Pacient to pozná poměrně rychle, protože dané místo má špatnou citlivost, začne fialovět, blednout, tvoří se pupínky, puchýře. Tam už vidíme, že nastal velký problém a že je třeba tu látku rychle rozpustit. A teď jde o to, jaká látka skutečně byla vpíchnuta, protože ne všechny látky se dají rozpustit. Takže všem důrazně kladu na srdce: opravdu věnujte pozornost tomu, jaké centrum si vybíráte, kdo vám látku aplikuje, jaké má zkušenosti, jaké má reference a zda umí reagovat na případné nežádoucí situace.

Je v tomto ohledu botulotoxin pro naši kůže nebezpečnější?

Botulotoxin není nebezpečný. Ale je to o přístupu: správná aplikace botulotoxinu je bezpečná. Tělo ho umí odbourat do tří měsíců, používá se pro výplň vrásek nebo třeba při nadměrném pocení a dávkuje se v minimálním množství. Botox se používá i jako léčebný prostředek u řady pacientů, takže jeho výhodou je, že tělo s ním umí pracovat a umíme ho odbourávat. Jeho efekt je tři měsíce a v tomto období by neměl být aplikován znovu, aby si proti němu tělo nevytvořilo protilátky, takže by pak neměl ten správný účinek.

Jaká vodítka mi tedy mohou pomoct vybrat si dobré pracoviště?

Určitě bych si zjistila, jestli jde o zdravotnické zařízení, jestli mi bude látku aplikovat lékař, jaké jsou reference pracoviště, a co je důležité: před samotným zákrokem by měl být pacient obeznámen s riziky, měl by mu být daný zákrok vysvětlen, měl by podepsat informovaný souhlas. Případně se můžete aktivně zeptat na to, jak by daný odborník řešil případné komplikace. To všechno může o vybraném místě dost napovědět. Dané zařízení si můžete ověřit v obchodním rejstříku, stejně jako lékaře v České lékařské komoře.

Odhadovat kvalitu estetického výkonu podle ceny je v dnešní době asi dost těžké, protože řada klinik nabízí akce a slevy. V jakém rozmezí tedy hledat?

Za mě: čím větší akce, tím větší riziko. Je třeba si uvědomit, že nákup výplňových materiálů je drahý. Pokud tedy někdo nabízí výplně za 2 500 až 3 000, dala bych si na to velký pozor. Stejně jako bych si dala pozor na různé slevové servery, kde se nabízí botox, nebo i laserové odstranění potenciálně nebezpečných znamének. Pokud se totiž spálí znaménko, které se spálit nesmí, mohou v těle kolovat buňky melanomu, a to je příliš velké riziko, které si mnozí neuvědomují. Na takové nabídky bych proto nereagovala.

Proč u nás doposud není uzákoněno, že estetické zákroky mohou provádět jen lékaři?

Aktuálně platí, že estetické zákroky, které klienti chtějí podstoupit s cílem vylepšit svůj vzhled, nejsou považovány za zdravotní výkony. Ovšem připravuje se nový zákon o zdravotních službách, kde už bude jasně dáno, že tyto zákroky mohou být prováděny pouze ve zdravotnickém zařízení a může je provádět jen k tomu oprávněný pracovník. Také se připravuje vyhláška, která určí, jaký zdravotník co může dělat, jaké musí mít zkušenosti. V plánu je také to, že tyto estetické zákroky, o kterých si tu povídáme, bude moct provádět lékař s atestací, že by měl mít kvalifikaci a dále se vzdělávat v praxi, což je zvláště u výplní velmi důležité. Jestli se vše povede, bude nový zákon o zdravotních službách platný od 1. července 2025. A od 1. ledna 2026 už by měla být stanovena jasná pravidla, což přinese větší jistotu a bezpečí pro klienty.

Jak častými klienty jsou u vás muži?

Jsou čím dál častější, nárůst ovlivněný dobou a vlivem sociálních sítí tu určitě je. Přicházejí nejčastěji mezi 45 až 55 rokem života a velmi často řeší jizvy po akné, řeší pocení a v estetických oblastech pak zpevnění břicha i vrásky. Nicméně tlaku okolí a diktátu dokonalosti podléhají mnohem víc ženy.

MUDr. Lucie Jarešová je uznávanou dermatoložkou s bohatou praxí v tomto oboru.

působí také jako místopředsedkyně sdružení ambulantních dermatologů a členka výboru České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP pro ambulantní segment, kde se aktivně podílí na rozvoji a modernizaci tohoto lékařského oboru.

je známá svým individuálním přístupem ke každému pacientovi a důrazem na inovativní metody léčby založené na nejnovějších vědeckých poznatcích.

zaměřuje se na široké spektrum dermatologických problémů, od běžných kožních onemocnění až po složité dermatologické diagnózy, jako je např. lupénka či alopecie.

specializuje se také na estetickou a korektivní dermatologii a dermatochirurgii

kromě klinické praxe se věnuje také vědeckému výzkumu a publikaci odborných článků.

Poznáte, kdy je touha po krásnějším obličeji ještě zdravá a kdy už se jedná o posedlost, kterou by bylo lepší řešit s jiným odborníkem?

My to poznáme. Už na první dobrou jsme schopní rozklíčovat, jaké aplikace už pacient podstoupil. Poznáme přeplněné rty a tváře. Zbystříme, když se někdo dožaduje častějších procedur, když někdo požaduje aplikaci botulotoxinu dřív než po třech měsících… Tam už to hraničí s problémem závislosti a je na konkrétním lékaři, zda tato přání umí během konzultace zkorigovat.

Stává se, že z tohoto důvodu pacienty odmítáte?

Občas ano. Argument některých pacientek, že když to nepíchnu já, píchne to někdo jiný, neberu. Takového pacienta raději nepřijmu, protože jsem zastánkyní přirozených zákroků. Proto chci vést s každým pacientem individuální konzultaci. Chci vědět, jaký si přeje být klient či klientka, zda jsou jeho očekávání reálná a pro nás proveditelná. Všem se vždy snažíme sdělit, že přes všechny trendy je nesmírně důležité zůstat přirozený. I když mám botulotoxin, měla bych se umět zamračit. Svým pacientkám proto vždy říkám: můžeme ho aplikovat, ale pojďme to aplikovat tak, aby to nikdo nepoznal. Aby vás okolí neodsuzovalo, ale aby si řeklo, že vypadáte svěže a odpočatě.

Složitější je také to, když k nám přijde klient jiného pracoviště s nežádoucími reakcemi a o zákrocích se nevedou záznamy. I pak se ale snažíme pacientovi pomoct, jen je to velmi náročné, protože nevíme, jak zákrok probíhal.