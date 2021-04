Odbourat staré křivdy dá hodně práce, říká moderátorka a koučka Lenny Trčková

Jak vznikl projekt Čtení tě mění?

Toužila jsem lidi motivovat, aby objevili krásu knih a vrátili se zpět ke čtení. Deset až patnáct let jsem chodila a klepala na různé dveře, že bych chtěla dělat pořad o knížkách, jenže všichni si ťukali na čelo, že čtení není sexy. Nakonec jsem se rozhodla, že si udělám svůj vlastní pořad alespoň na Facebooku. Založila jsem si tedy profil VeleKnížka a hned ten den jsem začala pravidelně předčítat. Asi po třech týdnech jsem si volala s programovým ředitelem tehdejšího portálu Stream a zjistila, že hledáme oba to samé. On pořad o knihách a já prostor, kde ho vysílat. Tak vzniklo Čtení s Lenny.

Stres se ukládá v těle a skrze svalový test pak hledáme, kde je uložený, a snažíme se odstranit zablokované toky energie a znovu nastolit rovnováhu.