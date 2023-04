Vůči komentářům jsem imunní, s rodinou jsme na jedné lodi, říká Klára Kolouchová

Jak trávíte čas uprostřed velehor, když zrovna nelezete?

Organizovaně se flákám. Jestli můj muž Martin něco na expedicích nemá rád, tak je to právě ten nepoměr času, kdy je člověk na horách neaktivní. Pořád se na něco čeká. Ať už je to z důvodu aklimatizace, kdy prostě musíte nějakou dobu strávit na jednom místě, nebo je to čekání, až nastane to pravé počasí. Ty dny jsou pak dlouhé a prostor, na kterém se člověk může pohybovat, je dost omezený.

Můžete přecházet ze svého stanu do jídelního tam a zase zpátky nebo navštívit sousední expedici případně dokolečka obíhat základní tábor. Není to žádná velká hitparáda, ale i toto mám ráda. Vezu si s sebou spoustu nahraných knížek a filmů, ke kterým se jindy v roce nedostanu. Tady na to mám prostor. Je to jen můj čas. Taková řízená fáze nicnedělání. I to mě na horách baví.