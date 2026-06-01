Rozhovor vznikl v zimní zahradě domu, kde Tereza bydlí se svým manželem, režisérem Jakubem Nvotou, a dospělým synem Antonínem. S autorkou textu se znají opravdu dlouho, což vysvětluje jejich vzájemné tykání v následujícím textu.
Před pár týdny vyšla kniha Tereza Kostková z edice Řekla bych. Vlastně jsi mě docela překvapila. Napsat ji byl tvůj nápad?
Nebyl, bože chraň, o tom jsem vážně nikdy nepřemýšlela. A ještě teď, když už se knížka vydává mezi čtenáře, jsem tak trochu překvapená, že vznikla. Celé to začalo loni na jaře – někdy touhle dobou – telefonátem od mého milého kolegy z Českého rozhlasu Václava Žmolíka. S Vaškem se potkáváme roky, ale víc jsme se poznali i přes různé pracovní příležitosti právě v posledních měsících před tím, než zavolal. Což říkám proto, abych vysvětlila, proč jsem ho nakonec neodmítla. Já jsem totiž hned nepochopila, že kniha bude pouze o mně. Nebo spíš „se mnou“, protože je napsaná formou rozhovoru.
Naši mají opravdu krásné, šťastné manželství. Postavila jsem si tenhle model na piedestal jako vzor, jenže mně samotné život nabídl úplně jiné cesty.