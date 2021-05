Mívala jsem úchylku na kabelky i nadměrné velikosti, říká Markéta Děrgelová

Rozhovor vychází v čísle věnovaném nákupům s Ona Dnes. Jak jste na tom s nákupy vy?

Mám je docela ráda. Ovšem moje potřeby, co se nakupování týče, se za poslední roky, a hlavně s příchodem syna, změnily.

Nákupy Ona Dnes se slevami Herečka Markéta Děrgelová je tváří nákupů Ona Dnes, v rámci nichž v týdnu od 17. do 23. května 2021 nabízíme už po třiadvacáté možnost výhodných nákupů z oblasti kosmetiky, módy, vybavení do domácnosti, sportovních potřeb a mnohých dalších. Těšit se můžete na více než 160 kuponů se slevami ve výši až 50 procent. Najdete je v magazínu Ona Dnes, který vychází i s kuponovou knížkou v pondělí 17. května, ale dostanete je také spolu s lifestylovým čtrnáctideníkem Žena a život (z 12.5.) a ve čtvrtečním vydání MF DNES s magazínem DNES+TV (20.5.). Od 18. května se budou slevové kupony zobrazovat také v aplikaci Portmonka.

Takže vám obchody zavřené kvůli pandemii nevadily?

Období, kdy jsem nakupovala nejvíc, tedy kolem dvaceti let, mám už za sebou. Trávila jsem pobíháním po obchodech i hodiny a užívala si to. Dnes mám tolik jiných povinností, že na něco takového zkrátka nemám čas. Raději se s kamarádkou sejdu u kávy, čaje nebo na oběd. To je pro mě větší požitek i odpočinek. Když něco potřebuji nebo mám neukojitelnou chuť po něčem novém, mám svá místa, kam zajít a takzvaně si zchladit žáhu, ale jde spíše o takové pokojíčky, stranou od lidí. Takže zavřené obchody mi v podstatě nevadí.

Preferujete online nákupy, nebo si potřebujete vše takzvaně osahat?

Jak u čeho. U některých produktů je nakupování přes internet jednodušší, u jiných složitější. Někdy mi hodně chybí, že si zboží nemůžu osahat, vidět ho reálně. Teď nás například čeká úprava dětského pokoje, a tady mi možnost vidět věci naživo, posoudit, jestli se mi vizuálně hodí do místnosti, extrémně chybí. A taky neumím vyměřovat ve virtuální realitě. Navíc fotky mohou být zavádějící. Takže u nábytku například hlasuji pro reálné nákupy, tričko si klidně objednám přes internet.

Pokojíček chystáte ve vysněném novém domku za Prahou?

To bohužel ne. Ale už přesně víme, kde bude. Všechno je v procesu, jen se lecco kvůli současné situaci zpomalilo. Takže teď upravíme pokojíček na naší stávající adrese a snad budeme brzy budovat na té nové. Asi z toho nakupování nábytku nevyjdu. Doufám, že až k tomu dojde, bude to za obecně příznivějších podmínek. (smích)

Umíte utrácet za zbytečnosti? Máte slabost například pro kabelky?

To asi umím. I když to, co je zbytečné pro mě, nemusí být zbytečné i pro někoho jiného a naopak. Slabost pro kabelky jsem mívala. Měla jsem úchylku na nadměrné velikosti. To už je ale dávno pryč. Teď se všeho spíše zbavuji. Nesnáším hromadění věcí.

Až se obchody, restaurace a další podniky zase otevřou, kam se vydáte?

Na nákup asi ne. Velmi se ale těším, že bude možné zase zajít do kavárny, posadit se a nechat si přinést třeba snídani. To bude paráda! Káva z porcelánu. Kavárny mám ráda, miluj i posezení v nich a sledování života kolem, čtení si, učení. To mi chybí, to bude třeba dohnat. I když s dětmi… Možná budu muset svůj plán ještě o nějaký čas odložit.

Když jsou teď restaurace zavřené, podporujete je objednávkou jídla do domu?

Samozřejmě. Navíc jsme s manželem ochutnali i menu z restaurací, do kterých jsme se v běžném životě nedostali. K tomu má dovážka nespornou výhodu, pokud jde o ukojení těhotenských chutí a těhotenské lenosti. (smích) Ne, vážně. Rádi si objednáme a podpoříme provozovatele restaurace, který to nemá moc lehké, ale také doma vaříme.

Jste na konci těhotenství. V době, kdy má náš rozhovor vyjít, už budete pravděpodobně čerstvou maminkou a doma budete čtyři. Cítíte se připravená?

Je docela dobře možné, že už budeme čtyři, ale víc vám neprozradím. Je to pro mě velice intimní věc a zatím ji více sdílet nechci. A jestli budu připravená? To se pozná až v ostrém provozu.

Markéta Děrgelová (33) herečka

Na DAMU vystudovala herectví. Divákům se zapsala do paměti rolemi v seriálech Redakce, Pojišťovna štěstí a Proč bychom se netopili. Zahrála si také například v inscenaci Pérák divadla VOSTO 5.

Pochází z umělecko-lékařské rodiny. Matka je stomatoložka, otec asistent střihu. I díky němu si zahrála svou první malou roli ve filmu Akumulátor. Od šesti let navštěvovala pěvecký soubor Bambini di Praga.

Ráda sportuje. Miluje lyžování, tenis, atletiku, tanec. Některým disciplínám se věnovala závodně.

Jejím manželem je člen Činohry Národního divadla Patrik Děrgel.



Výbavičku jste pořídila také online?

Ta mě zase tolik netrápí. Miminkovské věci se dají objednat, stejně tak i vše, co dítě bude potřebovat. Navíc toho máme hodně ještě po synovi a další věci si můžeme s kamarádkami různě půjčovat. Mě teď opravdu trápí přestavba dětského pokojíčku. Aby bylo pokud možno vše ready. To je věc, která mě občas budí ze spaní. Prostě začínám hnízdit.

A kdo u vás bude montovat nábytek?

Trochu se děsím, že budeme dávat dohromady něco, co jsme fyzicky neviděli. Já mám montování nábytku velice ráda, ovšem manžel také. Extrémně. Takže ve finále si asi budu muset zavázat ruce, aby to mohl smontovat on.

Je sexy muž, který umí vzít za fyzickou práci?

Rozhodně. To tak je a nemá cenu o tom vést diskuse.

Hrálo to u vás roli při výběru manžela?

Asi jsem nepřemýšlela nad tím, co by měl, anebo neměl umět. Spíš jsem se nechávala jen mile překvapovat. A díky bohu je tomu tak doteď. Takže nemyslím si, že to hrálo roli při výběru , ale rozhodně přispělo k mému „ano“.

Herečka Markéta Děrgelová

Vypadá to, že se vám sny pěkně plní, je to tak?

Ano. A jsem za to vděčná. Sny se nám sice v dnešní době plní kvůli pandemii pomaleji, než by tomu asi bylo v dobách dřívějších, přesto nejsem pesimista. Když už – tak realista. Zase bude dobře. A k podpoře té víry mám doma manžela. Ten je bytostným optimistou. Řeknu vám, je velmi příjemné mít někoho takového vedle sebe.

To máte štěstí…

To mám. A denně jsem za to ráda. Že mám o koho se opřít, že zatím nemusíme ze svých snů slevovat, že jsme zdraví a máme se rádi. Pochopitelně to nejde snadno a samo sebou, ale snažíme se správně si přát a postupně si za těmi našimi, někdy ne přímo skromnými sny jít. Ono nám to snění dost pomáhá překonat i nesnáze, tedy tak to aspoň vnímám já. Ale jinak opravdu musím zaklepat, že vše jde hezky, a věřím, že to půjde i nadále.

Moje dcery vás sledují v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Mám se vás zeptat, co používáte za přípravek na vlasy.

Tak to je téma. (smích) Musím říct, že u kudrnatých vlasů je to složité. Pořád hledám přípravky, které by mi vyhovovaly. Občas něco zafunguje, ovšem je to jen na čas. Ale mám skvělého kadeřníka. Ten moje vlasy vždycky pěkně pochopí a zahojí.

Netoužila jste někdy po rovných vlasech? Nezkoušela jste experimentovat?

Nikdy jsem nechtěla mít rovné vlasy a za to, co na hlavě mám, jsem vděčná. I když třeba nemáte vlasy úplně v kondici, zamotáte je do drdolu, ve kterém vypadají docela obstojně. Snad. V každém případě péče o vlny je někdy trochu věda. Ovšem pozor, sice jsem netoužila po rovných vlasech, zato jsem si ale vždycky přála husté. Myslím jako pořádnou kštici. Afro. Možná, že to tak nevypadá, ale tolik vlasů zase nemám, a mít opravdovou hřívu, to by se mi tedy líbilo, to jo.

Kdy po porodu plánujete naskočit do pracovního kolotoče?

Práce mě baví, ale netuším, jak to teď bude. Syn byl zlaté miminko, ale odcházelo se mi od něj těžko. Proto jsem si tentokrát slíbila, že se nebudu k ničemu upisovat dopředu. Uvidíme, jak se život vyvrbí, a podle toho budu reagovat.

Herečka Markéta Děrgelová

Jak se dá zvládnout práce herečky a role mámy? Máte na hlídání armádu babiček?

Armáda babiček, to je hezké. V každém případě babičky máme, za což jsem velmi vděčná. Máme také chůvu, která je synovou nejlepší kamarádkou. Hlídá i našim kamarádům, takže syn vede bohatý společenský život, což je v jeho věku nezbytné. Naše pracovní vytížení se dá zvládnout jen díky spolupráci všech.

Vaše svatba, na rozdíl od jiných známých tváří, proběhla celkem v utajení. Jak to?

Nejdřív bych měla říci, že jsem poměrně úzkostlivá, co se týká spolupráce s bulvárem. Takže neexistuje, že bych někde handlovala ve smyslu: „Dám vám fotku, vy mně klid.“ Moc jsem si přála, aby se naše svatba nikde neobjevila. Ale zároveň jsem nikomu neříkala, že o ní musí mlčet. Měla jsem pocit, že to není nutné. Naše rodina i přátelé navíc vědí, jaké mám sympatie k sociálním sítím. Proto se toto riziko dvojnásobně eliminovalo. Nebo je to také tím, že jsou pro bulvár zajímavější lidé než já a moje svatba. Což je skvělé zjištění.

Měli jste církevní obřad, proč jste se tak rozhodli?

Manžel je věřící a mně nikdy nebyla víra lhostejná. Čili církevní obřad v kostele a svatební slib před Bohem nám pro tak výjimečný okamžik v životě přišel jako naprosto logické vyústění. Celá příprava, která je se svátostí manželskou spojena, je nesmírně duchovní, ale i velmi racionální, praktický a sebeuvědomovací proces, že to můžu všem jen vřele doporučit. I těm, kteří se chtějí vzít kdekoli jinde bez přítomnosti Boha. Opravdu je to velmi cenná zkušenost.

Co pro vás znamená manželství? Jistotu, závazek, úctu?

Toho je tolik…Všechno. Lásku. Víru. Víru v toho druhého. Naději.

Kdo je vůbec hlavou vaší rodiny? Vy, nebo váš muž Patrik?

Hodně záleží na situaci. O co se jedná. Tohle je u nás doma dost organické. Ale všeobecně jsem raději, když můžu být spíše tichou vodou, co občas břehy mele. Já jsem navíc hodně nerozhodná a manžel s tím umí perfektně pracovat. Dokáže velmi dobře odhadnout, kdy je dobré dát mi trochu času, a kdy je naopak na něm, aby něco rozsekl, rozhodl nebo vyřešil. I proto jsem ráda, že ho vedle sebe mám. Než bych zvážila všechna pro a proti, bylo by dávno po válce.

Zmínila jste v jednom rozhovoru, že první dítě je pokusným králíkem. Ještě si to myslíte?

Myslím. A ze srdce doufám, že to na synovi nezanechá fatální následky, a že proto bude mít jednou pochopení. Tedy pro mě, pro nás. No, to ukáže až čas...

Jste herečka, což je někdy fyzicky poměrně náročná práce. Je sport nedílnou součástí vašich dní, nebo jste spíš „holka z kavárny“?

Přestože jsem momentálně těhotná, pohybu jsem se nevzdala. Mám úžasnou trenérku, a i když už teď provádíme spíše těhotenské cviky, věřím, že až porodím, tělo si bude nějakou zdatnost pamatovat a rychle se vrátí k původnímu stavu. Navíc jsem na pohybu regulérně závislá. Od dětství jsem poměrně aktivně sportovala, čili když jsem dlouho bez pohybu, bývám protivná.

Takže manžel vám občas říká, abyste se šla projít nebo že je čas cvičit?

My si to říkáme vzájemně. Muž se také hodně hýbe. Sport nám pomáhá vybít přebytek energie, je to ideální prostředek k tomu, aby doma byla pohoda.