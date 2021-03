Děti bych okamžitě poslala do škol, zlobí se Lenka Vlasáková

Když jsme spolu domlouvaly tento rozhovor, zmínila jste, že prožíváte – stejně jako jiné matky – stres z ranního vstávání dětí a jejich napojení na distanční výuku. Jak to tedy u vás probíhá?

Naše děti chodí do waldorfské školy, kde až do páté třídy probíhá offline výuka, teprve na dalších stupních se pracuje online. Ale i tak se učitelé snaží pobyt u počítače omezit na nezbytné minimum. Myslím, že pro waldorfskou pedagogiku byl a je uplynulý rok velkou zátěží. Děti je totiž nutné zaujmout, naučit potřebné, ale zároveň jim dopřát kreativní přístup k věci. Dostávají intenzivní úkoly, konzultují je s pedagogy. Líbí se mi a vidím to u mladšího syna, který je zatím na prvním stupni, že se učitelé stále snaží své žáky motivovat. To je v dnešní době důležité.

Moje děti si nehrály s plastem a vůbec to nevadí. Někomu se může zdát, že jsem radikální, pro mě to znamená, že mám nějaký styl života i plán, Lenka Vlasáková