Vaří pivo, má kérky, chodí do fitka. Dovolte si být sami sebou, vyzývá farářka Silná

Fotogalerie 10

Farářka Sandra Silná | foto: Anna Kovačič

Lenka Brož
Chová včely, vaří pivo, zvedá činky, chodí na manikúru, do sauny – a zároveň oddává, doprovází, pohřbívá, křtí a někdy i křičí. Farářka Sandra Silná bourá stereotypy okolo toho, jak má vypadat duchovní, a patří ke kněžím, kteří posouvají církev ven z kostelů a blíž k lidem.

Víte, že kněžská profese patří co do prestiže v Česku mezi nejhůř hodnocená povolání?
Ano. Hned po poslancích a uklízečkách.

Na druhé místo jsme se letos propracovali my novináři. Nicméně kněží jsou třetí dlouhodobě. Čím myslíte, že to je?
Řekla bych, že Češi obecně nevidí smysl v církvích jako organizacích. Spousta kněží taky dělá hodně pro to, aby lidi od církve a od víry odradili. A tím nemám na mysli jen různé skandály, ale třeba i to, že žijí jinak, než kážou. Nebo že se staví do role moralistů, případně těch ublížených, které svět nechápe, protože je tak hrozně zkažený, kdežto církev je tak čistá. Co se týče přímo farářů, tam si myslím, že spousta lidí nechápe, proč tu tato profese je.

Pod naším kostelem je hospoda, kde si sud nebo dva vezmou – a ty se rychle vypijí.

Farářka Sandra Silná

Chová včely, vaří pivo, zvedá činky, chodí na manikúru, do sauny – a zároveň oddává, doprovází, pohřbívá, křtí a někdy i křičí. Farářka Sandra Silná bourá stereotypy okolo toho, jak má vypadat...

22. prosince 2025

