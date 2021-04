Jsem středobodem svého vesmíru s vyššími nároky na lidskost, říká Dara Rolins

Co byste poradila ženám, které touží vypadat jako vy?

Mých pětapadesát kilo neznamená, že všechny ženy v mém věku budou vypadat dobře jedině tehdy, když na tom budou stejně. Každému sluší něco jiného. Nejde přece o centimetry v pase, důležité je, aby byl člověk pohyblivý a v kondici. Proto je potřeba zvednout se občas z gauče a něco se sebou dělat. Nemusíte se za každou cenu nutit do běhu nebo posilování, pokud vás to nebaví. Vyberte si jinou aktivitu, kterou budete dělat rádi a pravidelně, choďte třeba na procházky.

Nejsem typická ženská, mám v sobě i kousek chlapa, z ničeho se jen tak nezhroutím. Cítím být zodpovědná i za lidi okolo. Dara Rolins