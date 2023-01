V kosmetice platí, že méně je více, říká podnikatelka a vědkyně Barbara Paldus

Zaujala jste mě svým kritickým postojem ke kosmetickému průmyslu. Tvrdíte, že i renomované značky slibují účinky, které jejich přípravky nemají. V čem je problém?

Nejvíc mi vadí, že výrobci něco tvrdí, ale nepodávají žádný důkaz, jak dané produkty fungují. Nepublikují o tom žádné studie.

Proč tomu tak podle vás je? Vždyť určitě zaměstnávají i vědce.

To bych také ráda věděla. O lécích vznikají publikace, tak proč o kosmetice nejsou? Zástupci kosmetických značek říkají, že je to privátní věc, něco důvěrného. Naše firma ovšem prosazuje péči založenou na důkazech. Bylo by fajn, kdyby i ostatní společnosti začaly zveřejňovat doklady, jak jejich produkty působí.

Vezměte si třeba přípravky na čištění pleti, většinou mají pH 7–9, což zabíjí mikrobiom. Takže nechápu, na základě jakých vědeckých poznatků se firmy rozhodují pro výrobu produktů s tak zásaditým pH. Nebo hydratační krémy – ty většinou působí jen na povrchu a snadno se smyjí. Ale nejdříve je zapotřebí napravit kožní bariéru.