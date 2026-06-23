Nedávno jsem se dostala do situace, kterou možná sami z vlastního života znáte. Měla jsem večer pro sebe a těšila se, jak si dám na obličej hydratační masku a odpočinu si u televize. Začala jsem proto vybírat mezi filmy a nejrůznějšími kategoriemi na vícero streamovacích platformách... A po deseti minutách pořád nevěděla, co si mám pustit. Ale už byl čas na sundání masky. Po další čtvrthodině jsem usoudila, že si zapnu staré dobré Přátele, protože za chvíli stejně budu muset jít spát.
Ve finále jsem ale vůbec neměla ten příjemný pocit z odpočinku. Místo něj nastoupilo spíš zklamání z neschopnosti vybrat si nějaký film. Pokud se vám něco podobného stává poměrně často, snad vás uklidní stejné zjištění jako mě: Nejste v tom sami!