Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tisíce rozhodnutí denně. Proč máte večer pocit, že vám exploduje hlava?

Tereza Čaladi
  20:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dnešní svět je plný možností, což je úžasné, ale taky zahlcující. Svoboda bez hranic se totiž snadno dokáže změnit v chaos, který může způsobit kolaps. Zjistěte, kam vám utíká mentální energie a jak si ji šetřit na záležitosti, na kterých opravdu záleží.

Nedávno jsem se dostala do situace, kterou možná sami z vlastního života znáte. Měla jsem večer pro sebe a těšila se, jak si dám na obličej hydratační masku a odpočinu si u televize. Začala jsem proto vybírat mezi filmy a nejrůznějšími kategoriemi na vícero streamovacích platformách... A po deseti minutách pořád nevěděla, co si mám pustit. Ale už byl čas na sundání masky. Po další čtvrthodině jsem usoudila, že si zapnu staré dobré Přátele, protože za chvíli stejně budu muset jít spát.

Ve finále jsem ale vůbec neměla ten příjemný pocit z odpočinku. Místo něj nastoupilo spíš zklamání z neschopnosti vybrat si nějaký film. Pokud se vám něco podobného stává poměrně často, snad vás uklidní stejné zjištění jako mě: Nejste v tom sami!

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lesk, šňůrky i vykrojené kalhotky. Jaké jsou plavkové trendy na léto 2026

Ilustrační snímek

Balíte kufr na dovolenou k moři nebo se chystáte v nadcházejících horkých dnech vyložit na terasu? Máme pro vás ty nejaktuálnější plavkové trendy, jak byly k vidění na prestižních módních přehlídkách...

Tyto šaty nic neskrývají. Čím překvapily sexy krásky na červeném koberci

Slavné ženy na červený koberec vynesly šaty s odhalenými zády.

Předvést hluboký dekolt už je na červeném koberci celkem běžné, na odhalení zad si ale troufne málokterá slavná kráska. Ne každá má totiž tak výstavní záda, že je může ukazovat. Podívejte se do naší...

Lži a výmluvy. Jaro vážil 265 kilo, Extrémní proměny mu měly zachránit život

Jarda se přihlásil do Extrémních proměn údajně proto, aby ukázal těm, co se mu...

Nadměrná hmotnost u Jaroslava nebyla otázkou estetiky, nýbrž života a smrti. V pouhých 22 letech se projedl a prozahálel k neuvěřitelným 265 kilogramům. Po naléhání svých blízkých nakonec prozřel a...

KVÍZ: Znáte slavné tatínky ze světových pohádek a filmů?

Z filmu Hledá se Nemo

Otcové, tátové a tatínci slaví 21. června svůj svátek! Jak dobře je znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Tentokrát vás potrápíme otázkami ze zahraničních pohádek a filmů.

Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?

Olivia Wilde během let prošla přirozenou proměnou.

Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...

Tisíce rozhodnutí denně. Proč máte večer pocit, že vám exploduje hlava?

Premium
Ilustrační snímek

Dnešní svět je plný možností, což je úžasné, ale taky zahlcující. Svoboda bez hranic se totiž snadno dokáže změnit v chaos, který může způsobit kolaps. Zjistěte, kam vám utíká mentální energie a jak...

23. června 2026

Názory, jídlo i závist. Překvapivé důvody pro rozchod hvězdných párů

Některé rozchody slavných lidé nechápali.

Málokdo má to štěstí, že najde svou spřízněnou duši a je s ní až do konce života. Většina lidí má za svůj život několik partnerů a hvězdy nejsou výjimkou. Podívejte se na překvapivé i bizarní...

23. června 2026

Zalehlé ucho v létě? Jak zvládnout nepohodlí a kdy raději k lékaři

Advertorial
Nepříjemné pocity v uchu? Letní potíže nejsou jen o koupání

Léto dává uším zabrat. A zdaleka nejde jen o vodu v bazénu. Na vině bývá i vítr, prach, klimatizace nebo kosmetika. Zalehlé ucho, tlak, svědění nebo bolest mohou být drobnou nepříjemností, ale i...

23. června 2026

Ze 130 kil ke zdravému životu. Veronika zhubla bez diet a hladovění

Veronika dříve měla sto třicet kilo. Úspěšně hubla už celkem třikrát. Poprvé...

Veronika je výživovou poradkyní a má skvělou postavu. V minulosti tomu tak nebylo a Veronika Mayová měla 130 kilogramů. Od mala jezdila na ozdravné pobyty kvůli obezitě, ale až v dospělosti se...

23. června 2026

Jak se opalovat zdravě a bezpečně? Dodržujte pár důležitých zásad

Ilustrační snímek

Touha po bronzové pokožce je každé léto silnější než rozum. Jenže slunce umí být nejen příjemné, ale také nebezpečné. Jak si užít opalování bez spálené kůže, pigmentových skvrn a předčasných vrásek?...

23. června 2026

Citliví a náladoví. Jací jsou slavní Raci Meryl Streepová či Lionel Messi

Horoskop Rak

Raci mají krunýř a chodí „pozpátku“. Tato věta navenek symbolicky charakterizuje vlastnosti tohoto znamení. Je hodně zaměřeno na minulost, tradice, domov a rodinu. Jak se vlastnosti tohoto znamení...

23. června 2026

Manuál letní péče o vlasy. Hydratační zábaly si připravíte i doma

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Léto je čas radosti, ale pro naše vlasy je to období „přežití“. Jak lze předejít problémům a vlasy chránit?

23. června 2026

Tichý zabiják v břiše. Rakovina slinivky může být bez příznaků až 12 let, líčí primář

Premium
„Čím víc je člověk schopen absolvovat zátěž na kole, tím větší si dělá rezervu...

Je to jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění současnosti. A nejzákeřnější. Rakovina slinivky nebolí a skrytě roste – právě proto je tak nebezpečná. Když se projeví, bývá často už pozdě. V...

22. června 2026

Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?

Olivia Wilde během let prošla přirozenou proměnou.

Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...

22. června 2026  8:33

Jak zhubnout 5 kg: realistický plán s deficitem, jídelníčkem i cvičením

Bez pohybu se neobejde žádné hubnutí. Skořice pohyb nenahradí!

Pustit se do formování postavy s cílem zhubnout 5 kg je skvělý, realistický a zdraví prospěšný cíl. Často se však stává, že lidé v touze po okamžité změně podlehnou slibům zázračných detoxů a...

22. června 2026

Srdce nad přehradou: Místo, kde se zastavil čas a člověk znovu slyší sám sebe

Advertorial
Vlastimil a Jevgenija Sedláčkovi na místě, kam nechali umístit dřevěné srdce....

Wilsonova skála u Hartvíkovic se v posledních letech stala jedním z nejzajímavějších míst na Vysočině. Lidé sem nepřicházejí pouze kvůli výhledu na Dalešickou přehradu, ale především kvůli pocitu,...

22. června 2026

Kdo bude improvizovat a kdo si oddychne? Týdenní horoskop pro všechna znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.