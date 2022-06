Od sdílení po zívání. Osm věcí, které muži a ženy dělají jinak

Zpravidla se traduje, že muži jsou silní, rozhodní, sobečtí, (ne)zodpovědní, nikdy nebrečí a skoro pořád myslí na sex. Ženy jsou zase citové, marnotratné, upovídané, až přehnaně pořádkumilovné a jejich smyslem života je péče o rodinu.

Dnešní doba tyto charakteristiky pohlaví poněkud stírá. Spousta žen vykonává mužské profese a také se najdou muži, kteří se neštítí „ženských domácích prací“ a klidně vezmou mop do ruky. Přesto jsou věci, které mají muži a ženy trochu jinak. O co konkrétně jde?

Chování při zívání

Stačí udělat toto gesto ve společnosti a skoro všichni ho budou napodobovat. Podle odborníků ovšem muži a ženy zívají jinak.

Čtyřicetiletá čtenářka Miroslava z Opavy s tímto tvrzením souhlasí: „Můj manžel se s tím nepáře a klidně houkne na celé kolo. Když ho upozorním, aby se trochu krotil, tak si zakryje pusu pěstí. Všimla jsem si, že to tak dělá více mužů. Je to zvláštní, jako by i při takové prkotině museli být pořád středem pozornosti a dávat na odiv svou sílu.“

Pravdou je, že ženské zívání je mnohem tišší a nenápadnější. Ženy si při něm zakrývají ústa celou dlaní, jako by tento „společenský prohřešek“ chtěly co nejvíce utajit.