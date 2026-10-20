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Už zase nemáš chuť? Co dělat, když jeden partner sex chce a druhý ho odmítá

Sex bývá jednou z důležitých součástí partnerského života. Co když ho ale jeden z páru potřebuje výrazně častěji než druhý? Psycholožka Eliška Kodyšová vysvětluje, proč se naše sexuální touha může měnit a jak zvládat opakované odmítání, aby se z intimních chvil nestala nepříjemná povinnost.
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Ilustrační snímek

Na začátku vztahu jste se jeden druhého nemohli nabažit a představa, že se jeden večer nebudete milovat, vám připadala téměř absurdní. Střih. Uplynulo několik měsíců, možná let, a sexuální touha jednoho z partnerů zeslábla.

Jeden by se stále nejraději miloval několikrát týdně, druhý dává přednost knížce, seriálu nebo spánku. A přestože se máte pořád rádi, rozdílné potřeby mezi vámi začínají vytvářet nepříjemné dusno. Jeden se cítí odmítaný, druhý má zase pocit, že musí neustále vysvětlovat, proč dneska nemá na sex náladu.

Slow sex mění pravidla hry. Orgasmus nemusí být hlavním cílem

Podle psycholožky Elišky Kodyšové je naprosto běžné, že partneři nemají stejnou chuť na sex. Problém nastává, když se jim o rozdílných potřebách dlouhodobě nedaří mluvit.

Ten, kdo bývá často odmítaný, může začít pochybovat sám o sobě a přemýšlet, zda je pro druhého stále dost dobrý. Partnera, který sex odmítá, zase může trápit pocit viny, že nenaplňuje jeho očekávání. „Oba partneři zároveň mohou cítit frustraci a naštvání, smutek, obavy o vztah,“ doplňuje psycholožka.



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